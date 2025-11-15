Extienden el programa TeoMadruga a las escuelas unitarias de Reis y Raxó
Arrancará el 8 de enero de 2026 para la conciliación familiar en la franja horaria de 8.30 a 9.30 horas
Habrá opción de almuerzo, y descuentos para los hermanos de un 25% en caso de un segundo chaval
El Concello de Teo amplía su programa de conciliación TeoMadruga a dos escuelas unitarias del Colexio Rural Agrupado local. Así, a partir del 8 de enero de 2026, el servicio se prestará en los centros de Reis y de Raxó a todos los alumnos que lo soliciten. Se trata, según el Concello, de facilitar la conciliación familiar en la franja horaria de 8.30 a 9.30 horas en estas dos escuelas rurales.
Además, se ofrecen dos opciones disponibles: una con almuerzo (que será prestado por una empresa externa especializada, pero bajo la gestión del Concello) y otra sin él. En cualquier caso, habrá descuentos para los hermanos (un 25% en caso de un segundo chaval), y las bonificaciones son las recogidas en la propia ordenanza reguladora del precio público.
"Trátase dun servizo demandado desde fai anos polos pais dos usuarios destes centros, aínda que a petición solicitada formalmente ao Concello chegou coa actual dirección da ANPA", aportan. En la reunión, la alcaldesa Lucía Calvo de la Uz celebrou que se alcanzara un acordo, "posto que se trata dun servizo moi necesario para as familias". Este programa de conciliación ya se está impartiendo en los centros de Educación Infantil y Primaria de Teo, con prioridad para los miembros de familias empadronadas.
