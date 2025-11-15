Juzgan a once miembros de una red que distribuía droga en Costa da Morte

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el miércoles, día 19, el juicio contra los once miembros de una red que distribuía hachís y cocaína en varios municipios de Costa da Morte, a los que se les imputa un delito contra la salud pública.

La Fiscalía solicita para todos ellos una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de 210.553 euros, el doble del valor de la droga incautada. A mayores, para el cabecilla de la red pide otros seis años de prisión por concurrir la circunstancia agravante de reincidencia.

Dos de los acusados mantenían, entre 2007 y 2010, una relación comercial con un tercero al que suministraban hachís y cocaína para que este, a través de un segundo nivel de distribución, la hiciese llegar a la zona de Cee, Corcubión y otros municipios de Costa da Morte.

Los investigadores registraron "infinidad de comunicaciones por teléfono y vía SMS" entre los cabecillas en 2009, en las cuales los acusados se referían a cantidades y precios de la droga usando términos como "tortilla", "nieve", "negras", "gominolas", "farlopa" o "una de blanca", entre otros. Según la Fiscalía el origen de las sustancias estupefacientes era Marruecos.

El 13 de julio de 2010, fruto de los seguimientos policiales, los agentes interceptaron un vehículo en el que incautaron 15 placas de hachís (1.500,3 gramos) en el compartimiento de la rueda de repuesto de un vehículo conducido por uno de los acusados, después de reunirse, junto con su hermano, con un tercero en un bar de Mazaricos. Además, le fueron incautados cuatro teléfonos móviles, una hoja con anotaciones en clave de siglas y cantidades referidas a varias compras, ventas y deudas por operaciones con drogas estupefacientes.

Posteriormente, el 29 de julio de 2010 uno de los encausados fue sorprendido cuando entregó a otros dos una bolsa de deporte que contenía un paquete de 495,4 gramos de cocaína en el parking del centro comercial Os Rosales, de A Coruña. Ese mismo día, los investigadores intervinieron también 29,7 gramos de hachís en un vehículo, así como tres mil euros en metálico a otros investigados.