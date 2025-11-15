El río Tambre baja medio metro tras abrirse las compuertas del embalse Barrié

La apertura de compuertas del embalse Barrié de la Maza, entre Negreira y Brión obró el milagro, y consiguió que las aguas del río Tambre descendieran casi medio metro, reduciendo el riesgo de desplome del maltrecho molino de la orilla barcalesa. Por su parte, Bertamiráns (Ames), se recupera también del susto por el nivel rojo del Sar, que amenazaba con el desbordamiento de sus canales, lo que obligó a Protección Civil a señalizar las zonas con más peligro.

Con respecto a la localidad de A Ponte Maceira, esta mañana volvían a aflorar los senderos de piedra que recorren el entorno del viaducto medieval, y de nuevo es perceptible la puerta del molino de agua, que sufrió un derrumbe parcial precisamente a la derecha de este acceso, llevándose también parte del tejado. El dique, aún sin arreglar, también volvía a marcar su extensión en el curso fluvial, mientras los vecinos continúan reclamando que se proteja no solo el puente, que tiene una grieta en su arco central, como Bien de Interés Cultural, sino también todo su entorno. Por allí pasan cada año decenas de miles de peregrinos y visitantes en una de las joyas de la corona del turismo en A Barcala y A Maía.

Se espera que la borrasca Claudia y las lluvias aparejadas den una tregua en las próximas horas, y la semana arranque con más sol.