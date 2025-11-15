El río Tambre baja medio metro tras abrirse las compuertas del embalse Barrié
Continúa el riesgo de que se venga abajo el maltrecho molino situado en la orilla de Negreira
Protección Civil señalizó el viernes las zonas de Bertamiráns con peligro de inundarse al decretarse el nivel rojo en el Sar
La apertura de compuertas del embalse Barrié de la Maza, entre Negreira y Brión obró el milagro, y consiguió que las aguas del río Tambre descendieran casi medio metro, reduciendo el riesgo de desplome del maltrecho molino de la orilla barcalesa. Por su parte, Bertamiráns (Ames), se recupera también del susto por el nivel rojo del Sar, que amenazaba con el desbordamiento de sus canales, lo que obligó a Protección Civil a señalizar las zonas con más peligro.
Con respecto a la localidad de A Ponte Maceira, esta mañana volvían a aflorar los senderos de piedra que recorren el entorno del viaducto medieval, y de nuevo es perceptible la puerta del molino de agua, que sufrió un derrumbe parcial precisamente a la derecha de este acceso, llevándose también parte del tejado. El dique, aún sin arreglar, también volvía a marcar su extensión en el curso fluvial, mientras los vecinos continúan reclamando que se proteja no solo el puente, que tiene una grieta en su arco central, como Bien de Interés Cultural, sino también todo su entorno. Por allí pasan cada año decenas de miles de peregrinos y visitantes en una de las joyas de la corona del turismo en A Barcala y A Maía.
Se espera que la borrasca Claudia y las lluvias aparejadas den una tregua en las próximas horas, y la semana arranque con más sol.
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene
- «Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro»
- Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 y varios puntos inundados
- Denuncian el caos creado por los sentidos únicos en Bertamiráns
- Nivel rojo por la crecida del Sar y Tambre desbordado en Ames con su molino en jaque
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Muere María Jesús Quintanilla, viuda del exsenador y exrector de la USC José María David Suárez Núñez