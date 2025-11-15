Los vecinos de Bugallido celebran su magosto más musical

La Asociación Vecinal de Bugallido, en colaboración con el Centro Cultural Mahía y la Sociedade Agraria de Bugallido, Ortoño y Biduído, organiza el Magosto de Bugallido, una de las celebraciones más esperadas de todo el año y que llega este sábado día 15. Así, a lo largo de la tarde, todas las personas que se acerquen al campo de la fiesta de la parroquia amesana podrán degustar las castañas propias de esta festividad, así como disfrutar de la foliada de música y baile tradicional de la mano de A Requinta de Lampai, Os Liantes y A Banda das Crechas.

El evento comenzará a las 19.00 horas con un taller de baile tradicional en familia, impartido por Marcos Botana, bailarín con una amplia trayectoria en la transmisión de la cultura tradicional gallega. Esta actividad es apropiada para aquellas personas que quieran iniciarse en el baile gallego.

Ya a las 20.00 horas dará comienzo una gran foliada, amenizada por A Requinta de Lampai, una agrupación que recupera las músicas e instrumentos propios de la zona de A Ulla y que mezcla tradición con innovación. También se contará con el grupo Os Liantes, procedentes de la zona de Antes, en Ribeira, y que llenarán un año más de ritmo lleno de alegría y energía a Bugallido. Por último, estarán presentes A Banda das Crechas, una formación con algunos de los mejores músicos del país y que mezclan tradición y fiesta de un modo único.