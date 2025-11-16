Ames busca un suplemento de 60.000 euros para reactivar sus Bonos Consuma

El pleno de Ames debatirá sobre la aprobación del suplemento de crédito 4/2025, financiado con remanente de tesorería, para gastos generales por bajas por anulaciones, con el objetivo de poner en marcha una nueva campaña de los Bonos Consuma. Será en la sesión extraordinaria de martes (10.00 horas). Además, darán cuenta de la renuncia de la edil Carmen Porto.

Esta campaña tiene como objetivo contribuir a dinamizar las ventas y reforzar el consumo de proximidad, garantizando así el mantenimiento del comercio como motor económico y como servicio público de primera necesidad. El importe de la iniciativa ascendería a 60.000 euros, cantidad que no estaba prevista en los créditos iniciales del presupuesto municipal 2024 prorrogado en 2025, por lo que es necesario dotar de crédito adecuado y suficiente a través de una modificación.

A través de esta línea de ayudas, se busca apoyar directamente a los pequeños establecimientos comerciales, fomentando el acceso de la ciudadanía al comercio de su entorno. El comercio de proximidad desempeña una función esencial no solo desde el punto de vista económico, sino también social, actuando como generador de empleo y como elemento de cohesión comunitaria. Además, no puede dilatarse a 2026 por disponibilidad financiera.