Ames busca un suplemento de 60.000 euros para reactivar sus Bonos Consuma

Los fondos no estaban previstos al estar prorrogado el presupuesto

También se va a dar cuenta de la renuncia de la edil Carmen Porto

El alcalde de Ames, centro, en la presentación de una anterior campaña de los bonos consuma

El alcalde de Ames, centro, en la presentación de una anterior campaña de los bonos consuma / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El pleno de Ames debatirá sobre la aprobación del suplemento de crédito 4/2025, financiado con remanente de tesorería, para gastos generales por bajas por anulaciones, con el objetivo de poner en marcha una nueva campaña de los Bonos Consuma. Será en la sesión extraordinaria de martes (10.00 horas). Además, darán cuenta de la renuncia de la edil Carmen Porto.

Esta campaña tiene como objetivo contribuir a dinamizar las ventas y reforzar el consumo de proximidad, garantizando así el mantenimiento del comercio como motor económico y como servicio público de primera necesidad. El importe de la iniciativa ascendería a 60.000 euros, cantidad que no estaba prevista en los créditos iniciales del presupuesto municipal 2024 prorrogado en 2025, por lo que es necesario dotar de crédito adecuado y suficiente a través de una modificación.

A través de esta línea de ayudas, se busca apoyar directamente a los pequeños establecimientos comerciales, fomentando el acceso de la ciudadanía al comercio de su entorno. El comercio de proximidad desempeña una función esencial no solo desde el punto de vista económico, sino también social, actuando como generador de empleo y como elemento de cohesión comunitaria. Además, no puede dilatarse a 2026 por disponibilidad financiera.

A crise da vivenda chega ao rural: «Nas granxas será tan importante ter casa para os traballadores como ter tractor»

O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»

El Solo Flow Freestyle enciende Sar con un show «contra la gravedad»

Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña

«A miña proposta de goberno non busca repetir a xestión de Antonio López»

A Silveira de Kiko da Silva, 16 de novembro de 2025

Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago

Verea pide la dimisión de la alcaldesa tras el incendio de Pontepedriña y sus socios le achacan mala gestión

