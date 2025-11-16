Cine Miúdo 'recorre' 21 países para premiar cortometrajes franceses, japoneses, islandeses o británicos en Ames
Se calcula que la edición 2025 atrajo a unas 2.000 personas
Determinó los galardones del propio público un 'aplausómetro'
La octava edición de Cinema Miúdo logró reunir a cerca de 2.000 personas en Ames a lo largo de las cuatro jornadas de edición de este festival de cortometrajes de 21 países. Y fueron galardonadas propuestas llegadas de Japón, Bélgica, Francia, Islandia o EE UU.
Así, y en cuanto al podio (sección público, con aplausómetro para evaluar), el Premio Axóuxeres recayó en 'Mojappi é meu!', de Nijitaro (Japón, 2024); el Premio Buxainas fue para 'Verde para sempre' de Nathan Engelhardt y Jeremy Spears (EE. UU., 2025); y el Premio Escolares encumbró a 'Sentinme linda', de Anna Karín Lárusdóttir (Islandia, 2023). La Mención Especial Escolares la obtuvo 'A forza', de Cristina Martin Barcelona y María José Martin Barcelona (España, 2024).
En el apartado de galardones del jurado, obtuvo el Premio Axóuxeres 'O túnel da noite', de Annechien Strouven (Bélgica-Francia, 2024); la Mención Especial del Jurado la recibió 'A carpa e a nena', de Morgane Simon y Arnaud Demuynck (Bélgica- Francia, 2024); otra Mención Especial del Jurado se la llevó 'A lenda do colibrí', de Morgan Devos (Francia, 2024); el Premio Buxainas se otorgó a 'A viñeta baleira', de Thibault Chollet (Francia, 2025); y otra Mención Especial del Jurado fue para 'Pader' de Jean Vergé (Francia, 2024).
Por último, el Premio Honorífico Miguel López El Hematocrítico se lo llevó 'Dragfox', de Lisa Ott.
El festival presentó una selección de nueve bloques de cortometrajes procedentes de 21 países, incluyó sesiones específicas para público escolar y abrió espacio para la reflexión mediante dos propuestas especiales bajo el título Cinema en Valores.
Entre las novedades de esta edición destacaron la incorporación de subtitulado para personas sordas en la sesión Buxainas 3 y el subtitulado al gallego de numerosas obras internacionales, reforzando el compromiso con la accesibilidad y la diversidad lingüística. Además, se celebraron talleres de efectos especiales y stop motion, que volvieron a agotar plazas. Dirigió este auténtico foro cinéfilo Juan de Castro.
