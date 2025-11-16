Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Domingo de Cinema Miúdo y productos del monte en Ames

Por la tarde se cerrará los 22 puestos del ferial en Trasmonte

Las proyecciones acabarán en la casa de la cultura de la capital

Una actuación musical este sábado en la carpa de la Feira do Monte de Ames, en Trasmonte

Una actuación musical este sábado en la carpa de la Feira do Monte de Ames, en Trasmonte / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Ames distribuye ocio y cultura a mansalva este fin de semana, con la quinta edición de la Feira do Monte Tanto Monte, Monte Tanto en Trasmonte y sus 22 expositores. Asimismo, también está prevista para este domingo la clausura del festival internacional de cortos Cinema Miúdo.

Con respecto a la oferta cinematográfica, y tras las actividades en los colegios, hoy llegará a la casa de la cultura de Bertamiráns, a las 10.30 h. con el taller de Stop Motion y a mediodía la última sesión de la categoría Axóuxeres. A las 13.00 horas, Cinema en Valores, recuperando el film 'Le Ballon rouge' (1956) y, ya a las 17.00 horas, el festival acogerá Curtinhas, sección invitada del Curtas Vila do Conde, Portugal. A las 18.00 horas, clausura con gala de Peter Punk y entrega de los premios oficiales.

En cuanto a la Feira do Monte, contó el sábado con la presencia del regidor y el edil de Xestión do Medio Natural, que constataron un alza en la afluencia, y hoy abrirá de 11.00 a 15.00 horas. Incluye puestos de productos como aceite, otros a base de castañas, miel, licores artesanales, productos del hilado de lana de oveja, embutidos, quesos, libros antiguos y de segunda mano, trabajos creativos de textil natural, productos de cerdo celta, productos de artesanía o madera torneada.

