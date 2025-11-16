Domingo de Cinema Miúdo y productos del monte en Ames

Ames distribuye ocio y cultura a mansalva este fin de semana, con la quinta edición de la Feira do Monte Tanto Monte, Monte Tanto en Trasmonte y sus 22 expositores. Asimismo, también está prevista para este domingo la clausura del festival internacional de cortos Cinema Miúdo.

Con respecto a la oferta cinematográfica, y tras las actividades en los colegios, hoy llegará a la casa de la cultura de Bertamiráns, a las 10.30 h. con el taller de Stop Motion y a mediodía la última sesión de la categoría Axóuxeres. A las 13.00 horas, Cinema en Valores, recuperando el film 'Le Ballon rouge' (1956) y, ya a las 17.00 horas, el festival acogerá Curtinhas, sección invitada del Curtas Vila do Conde, Portugal. A las 18.00 horas, clausura con gala de Peter Punk y entrega de los premios oficiales.

En cuanto a la Feira do Monte, contó el sábado con la presencia del regidor y el edil de Xestión do Medio Natural, que constataron un alza en la afluencia, y hoy abrirá de 11.00 a 15.00 horas. Incluye puestos de productos como aceite, otros a base de castañas, miel, licores artesanales, productos del hilado de lana de oveja, embutidos, quesos, libros antiguos y de segunda mano, trabajos creativos de textil natural, productos de cerdo celta, productos de artesanía o madera torneada.