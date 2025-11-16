El fiscal solicita cuatro años de cárcel para un sujeto por apalizar a otros dos en Ames

La sección 6ª de la Audiencia en Santiago juzgará el día 21, a las 10 horas, a un súbdito marroquí por, supuestamente, atentar en Ames contra la integridad física de otras dos personas, a codazos y patadas. Por ello, el fiscal pedirá 4 años de cárcel y una indemnización de más de 3.000 € por lesionar al resto de sujetos que se vieron envueltos (para ellos, la petición se limita a tres meses de multa y 1.500 euros como resarcimiento).

Los hechos, en los que se vieron involucrados otros dos varones (y una mujer, para la que se pide el sobreseimiento de las actuaciones) tuvieron lugar en la madrugada del 25 de diciembre de 2018, en una vivienda de Ames y con ocasión de una cena familiar. Allí se inició una pelea, en la que el principal acusado le estampó, presuntamente, un codazo en la cara a otro de los presentes, rompiéndole un diente y causándole una herida incisa en el párpado, con posible cicatriz. Posteriormente, arremetió contra otro varón, propinándole patadas en el cuerpo, cuyas secuelas tardó 20 días en curar.

Pero la cosa no acabó ahí, porque unos de los dos hombres lesionados la tomó con su agresor, propinándole "diversas patada y golpes en el cuerpo", que causaron lesiones por las que tardó 20 jornadas para curarse, Además, fue agredida la mujer antes citada, siempre según el relato de la Fiscalía.