TURISMO

Fran Rivera y José Manuel Soto, de visita por Fisterra y Muxía

El torero y el cantante disfrutaron de la gastronomía de Costa da Morte

José M. Soto, izda., Jacinto Picallo, gerente de O Semáforo, y Fran Rivera en Fisterra. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

La Costa da Morte recibió este fin de semana la visita de dos conocidos rostros: el torero Fran Rivera y el cantante José Manuel Soto, que vinieron a disfrutar de estas comarcas atlánticas en compañía de un grupo de amigos.

Fran Rivera con Álvaro Rodríguez, gerente del restaurante D'Álvaro de Muxía. / Cedida

Se alojaron en el Parador de Muxía y aprovecharon su estancia, como no podía ser de otra manera, para visitar los lugares de mayor interés y disfrutar de la exquisita gastronomía de la zona en los restaurantes del Hotel O Semáforo, de Fisterra, y D'Álvaro en la villa de la Barca, entre otros.

Jesús Picallo, presidente de la Asociación Solpor y gerente de O Semáforo, asegura que "José Manuel Soto vén con frecuencia á Costa da Morte, pois está moi involucrado na promoción do Camiño do Rocío e ten moito interese polas rutas de peregrinación".

