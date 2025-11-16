Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jubilación de Eduardo Rodríguez Regos, jefe de la Policía de Ordes durante casi cuatro décadas

Comenzó su labor en el año 1988 hasta el presente

Acudieron los tres alcaldes con los que coincidió

Eduardo Rodríguez, de pie a la izquierda, junto ael actual alcalde José Luis Martínez

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

El Concello de Ordes celebró con un homenaje la jubilación de Eduardo Rodríguez Regos, oficial jefe da Policía Local desde 1988 hasta el presente año. Fue, según los asistentes, un acto repleto de emoción y reconocimiento en el que tomaron parte alrededor de un centenar de personas, entre familiares, compañeros, amigos y representantes municipales.

Además, los tres mandatarios locales que coincidieron con su largo período de servicio no quisieron perderse la ocasión de acompañarlo en esta despedida, agradeciéndole su entrega, profesionalidad y compromiso con la seguridad ordense durante casi cuatro décadas.

