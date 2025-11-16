Jubilación de Eduardo Rodríguez Regos, jefe de la Policía de Ordes durante casi cuatro décadas
Comenzó su labor en el año 1988 hasta el presente
Acudieron los tres alcaldes con los que coincidió
El Concello de Ordes celebró con un homenaje la jubilación de Eduardo Rodríguez Regos, oficial jefe da Policía Local desde 1988 hasta el presente año. Fue, según los asistentes, un acto repleto de emoción y reconocimiento en el que tomaron parte alrededor de un centenar de personas, entre familiares, compañeros, amigos y representantes municipales.
Además, los tres mandatarios locales que coincidieron con su largo período de servicio no quisieron perderse la ocasión de acompañarlo en esta despedida, agradeciéndole su entrega, profesionalidad y compromiso con la seguridad ordense durante casi cuatro décadas.
