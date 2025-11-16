Reeditan los cantares de Eanes para abrir boca a los cincuenta años de la cultural barcalesa

El 22 de diciembre de 1976 veía la luz en el antiguo cine Gran Vía de Negreira la asociación Afonso Eanes do Cotón, orientada a lograr «unha maior dinamización da vida cultural barcalesa», por lo que el año que viene celebrará sus 50 años. Precisamente, y tras décadas de labor, sufría un periodo de 'stand by' con el nuevo milenio que propició su refundación en 2014. Y para abrir boca a los actos, el próximo 28 de noviembre se presentará la edición facsimilar de la obra 'Libro do Cantares' de este trovador por el que su autora, Silvia Gaspar, logró el Premio de investigación histórica Vila de Negreira.

Así lo explicaba el historiador local Amancio Liñares, quien firma la introducción de la reedición, junto al alcalde Ángel Leis; el conselleiro de Cultura José López; y el actual presidente de la entidad barcalesa, Bruno Esperante. En el acto, que tendrá lugar el auditorio de Negreira al que da nombre el trovador, está previsto que participe el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, cuyo departamento reeditó la obra de Gaspar y apoya el premio local de poesía Ardeiro. Además, actuará el Grupo de Música Antiga Menestreis, que ya puso música a la obra del genial poeta que vivió en el siglo XIII.

Liñares, que cree conveniente dotar a la entidad con un local –como el que ya tuvo en la casa de la cultura–, insistirá en la presentación en esta demanda, algo que el presidente de Afonso Eanes, Bruno Esperante, también ve correcto, «se ben todo hai que dicilo, non o solicitamos formalmente, pero é que temos materiais en común que temos que gardar os propios membros da directiva».

Solicitud de ayudas

Por lo que sí apuesta decididamente Esperante es «porque os concellos da Baña e Negreira nos axuden con subvencións, porque ata o de agora os cartos dos que dispoñíamos saían sobre todo da cantina da Feira do Románico, e pese a que a solicitamos o pasado ano, non nos concederon nada».

Ya en lo que atañe al programa conmemorativo de los 50 años, la directiva de la asociación cultural barcalesa piensa seguir con sus barferencia y foliandainas, dos formas de aunar la cultura popular en los marcos propios de la comarca. Pero, además, tienen previsto organizar un cocido durante la época del Entroido y, del mismo modo, recuperar las xornadas do rural para febrero.

Otro de los objetivos, que forma parte además del ADN de esta asociación cultural, es el fomento del idioma gallego. Y por ello están pensando en la forma de poner en marcha campañas en los dos municipios que conforman la comarca barcalesa para fomentar el uso de la lengua de Castelao en todos los ámbitos.