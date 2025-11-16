25-N
'A voz silenciada' de Guadalupe Vázquez chega a Cee
A autora aborda a violencia de xénero na súa nova obra
A mestra e escritora Guadalupe Vázquez Formoso presentará en Cee o libro A voz silenciada, unha obra que "naceu da conciencia, chamada a tratar un tema tan delicado como o da violencia de xénero", afirma a autora.
A cita é o luns 24 de novembro, véspera do 25N, no auditorio da casa de cultura. Guadalupe estará acompañada pola alcaldesa de Cee, Margot Lamela; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e a psicóloga e amiga, ademais de autora do prólogo, Guadalupe López Canosa.
O acto terá tamén acompañamento musical a cargo da Coral Polifónica Costa da Morte, a Agrupación Musical Chan das Lamas e Miguel Blanco ao piano.
