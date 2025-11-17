Entre 1.000 y 52.000 euros de la Diputación coruñesa para reforzar el personal en empresas y concellos de la comarca

La Diputación coruñesa vuelve a lanzar su Plan de Emprego Local (PEL) para la comarca que, en realidad, son 7: el de inversiones, autónomos, creación y ampliación de cuadro de personal en pequeñas y medianas empresas, mantenimiento del cuadro de personal en pymes, el destinado a concellos, otro para la red coworking y el séptimo para el espacio colaborativo Pazo da Arenaza de Oleiros. Destacan los importes para reforzar el personal municipal, con cantidades máximas que van desde 25.000 € (en el caso del Concello de Frades) a los 52.000 € de Ames.

Sin salir de este apartado de los ayuntamientos –con 3,6 millones disponibles en total–, las ayudas están destinadas «á contratación de persoal preferentemente para a prestación de servizos municipais esenciais durante o período de 1 de xaneiro de 2026ata o 31 de decembro de 2026». Y se otorgan por tramos, resultando la cantidad final de la división entre número de desempleados en cada municipio por el total de parados en concellos de menos de 50.000 habitantes.

De esta forma, Frades podrá solicitar hasta 25.000 euros; Trazo, hasta 28.000 €. El límite de 31.000 € incluye a Santa Comba, Corcubión, Dodro, Tordoia, Lousame, Touro, Boqueixón, O Pino, Val do Dubra, Dumbría, Laxe, Vedra, A Baña, Zas y Cabana de Bergantiños. Y la cantidad medra a 34.000 euros para Muxía, Rois, Carnota y Arzúa, alcanzando los 37.000 euros en los casos de Ponteceso, Fisterra, Outes y Vimianzo.

La cifra más alta a la que pueden aspirar Camariñas, Brión y Malpica es de 40.000 euros. Este tope sube a 43.000 € en Melide, Muros, Coristanco, Oroso y Porto do Son, al tiempo que pueden disponer de hasta 49.000 € Negreira, A Pobra do Caramiñal, Padrón y Cee. Por último, hay hasta 52.000 euros como máximo en los casos de Rianxo, A Laracha, Ordes, Noia, Mazaricos, Teo, Boiro, Ribeira, Ames y, por último, Carballo.

Trabajadores en pymes

El otro PEL que iguala el importe total a conceder (3,6 millones) es el destinado a las pequeñas y medianas empresas que deseen crear o ampliar su cuadro de personal en municipios de menos de 20.000 vecinos. En este caso, el importe de las ayudas se orienta a «acadar uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión do territorio, dirixindo estas axudas aos núcleos poblacionais de menor entidade perseguindo adoptar medidas que promovan un modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade creativa e emprendedora da provincia e sostemento dos negocios, como fonte de riqueza e como elemento esencial para o crecemento», según la Diputación coruñesa.

Se establece un importe máximo de 12.000 € y mínimo de mil.

Plazo hasta el 16 de diciembre

En las seis modalidades del Plan de Emprego Local impulsadas por la Institución provincial (y dejando a un lado el específico del espacio Arenaza de Oleiros), la Diputación advierte que el plazo máximo de solitud acabará el próximo día 16 de diciembre, a las 14.00 horas.

En cuanto a sus dotaciones y finalidades, el Plan Emprende Investimento está orientado «a facilitar tanto a posta en marcha de novos proxectos empresariais innovadores, así como apoiar aos xa existentes, co fin de estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña de menos de 10.000 habitantes». Su cuantía total es de 1,2 millones de euros

En lo que atañe al PEL autónomos, también fija su disponibilidad inicial de fondos en 1,2 millones, con la particularidad de que el máximo a solicitar es de 200 euros al mes. Va dirigido a «sufragar parte das cotas da Seguridade Social do período 2026 de persoas autónomas e/ou o financiamento do alugueiro de oficinas» en municipios de menos de 10.000 habitantes. Para el caso del PEL Mantemento cadro de persoal, se han reservado 1,2 millones (máximo de 11.000 € por pyme), y el de la Rede Corworking suma 255.000 euros.