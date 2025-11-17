Caneliñas: 101 años de la gran factoría ballenera de Cee

Cee acogió desde 1924 hasta 1985 en Caneliñas la mayor factoría de procesamiento de ballenas de la península ibérica, la cual fue además la postrera en cesar su actividad en Europa. Los últimos testimonios materiales de esta industria todavía se conservan, y desde el Concello trabajan para recuperar y poner en valor la historia y el patrimonio vinculados a esta actividad.

Coincidiendo con los 100 años de su puesta en marcha, en 2024 se organizaron múltiples actividades: charlas, visitas guiadas y se instalaron paneles interpretativos en el propio lugar de Caneliñas. Además, el Concello organizó una exposición fotográfica retrospectiva que, desde el viernes, día 14, puede verse de nuevo en la casa de cultura de Cee, de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 h.

«Queremos brindar á cidadanía a oportunidade de volver a ver a exposición coincidindo co 101 aniversario», afirma la concejala de Cultura y Turismo, María Luisa Rodríguez Riveiro.

Diferentes etapas

Bajo el título Caneliñas: 100 anos de pesca baleeira, la muestras, comisariada por Álex Aguilar y Asunción Borrell, invita a conocer a través de imágenes las diferentes etapas por las que fue pasando la ballenera. Está dividida en bloques temáticos.

Uno de ellos abarca la conocida como Etapa noruega (1924-1929) cuando se instaló en Caneliñas la Compañía Ballenera Española, creada con capital noruego. La factoría se ubicó en un espacio donde anteriormente había una industria de salazón. El lugar fue elegido por tratarse de una ensenada con buen calado, que facilitaba el atraque, protegida de los vientos y emplazada en un tramo costero con abundantes recursos balleneros.

Las ballenas procesadas en Caneliñas proporcionaban aceite y otros derivados y, como curiosidad, las barbas se utilizaban para confeccionar armazones de los corsés femeninos.

Otro bloque está dedicado a la actividad ballenera de una nueva empresa: la Industria Ballenera Sociedad Anónima (1950-1985). Esta compañía amplió la factoría y perfeccionó el aprovechamiento de las ballenas, elaborando también harinas y fertilizantes. A partir de 1970, se centró en la venta de carne, que se enviaba al mercado japonés.

Oposición ecologista

La presión de los movimientos ecologistas en contra de la caza de ballenas y la moratoria impuesta a las capturas por la Comisión Ballenera Internacional llevaron al cierre de la factoría en 1985. La última ballena procesada en Caneliñas fue una hembra de rorcual de 17,7 metros.