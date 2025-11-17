Cuenta atrás para encontrar en Silleda al mejor conductor de autocar del planeta

La cuarta Feira do Transporte de Viaxeiros por Estrada, ExpoBus Iberia 2025, llegará del 20 al 22 de noviembre a la Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda) para distinguir de nuevo al Mellor Condutor-Condutora de Autocares. Y para ello, tendrán que enfrentarse a una serie de pruebas que se llevarán a cabo coincidiendo con los tres días de celebración del certamen.

Esta edición, que por primera vez se internacionaliza, contará con la participación de medio centenar de conductores de varios países en sus tres categorías: España, Europa y Mundo. Entre estos participantes destaca que muchos ya han participado en otras ocasiones y repiten tanto por lo gratificante de la experiencia como por valorar muy positivamente el carácter formativo que tiene la propia competición. Además, es reseñable el aumento de mujeres en este galardón.

Estos profesionales deben realizar un examen de conocimientos y diversas pruebas de habilidad, anticipación, suavidad y hábitos en un circuito diseñado especialmente para ello y ubicado en el recinto ferial. Los candidatos tienen garantizada una experiencia única con pruebas dinámicas que les sorprenderán y realizarán en vehículos de la marca Man equipados con la tecnología y seguridad más avanzada del mercado. Los técnicos y formadores de la empresa Tece se encargarán del diseño del circuito, realización de las pruebas y valoración de candidatos.

Cada conductor tendrá la oportunidad de realizar previamente el recorrido (sin puntuar) antes de la prueba definitiva, con el fin de que conozcan de antemano el circuito, las pruebas y el propio vehículo. Antes de la prueba de conducción se realizará la evaluación teórica tipo test.

Una docena de premios

Con Man como patrocinador principal, el Sindicato Libre de Transporte (SLT) y Proformatrans como patrocinadores destacados, y Carril Bus como coordinadora, esta edición de la competición ha aumentado el número de galardones. Así, además de premiar al primer clasificado en cada una de las categorías, Nacional, Europa y Mundo, también se reconocerá a los dos siguientes y a las empresas en las que desempeñan su trabajo los ganadores.

Los premios se entregarán en una ceremonia oficial en ExpoBus Iberia el sábado 22 de noviembre, a las 14.00 horas.