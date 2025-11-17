El estradense que convirtió a Mike Tyson en gallego

En noviembre de 2023 una imagen fue protagonista en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales. En ella el legendario y famoso boxeador Mike Tyson posaba con una bandera de Galicia, en un gesto de apoyo al boxeo gallego. «La publicamos en las redes sociales de la federación gallega de boxeo y fue una locura. Empezaron a llamar de todos lados», recuerda Jesús Figueroa, el estradense que realizó la curiosa y partir de ese momento histórica foto para el boxeo autonómico.

Para entender qué hacía este vecino de A Estrada en la habitación del lujoso hotel de «Iron Mike» hay que retroceder muchos años atrás, cuando Figueroa se adentró en el mundo del boxeo, aunque no para subirse al ring. «Siempre me gustaron los deportes de combate, especialmente el boxeo. Desde muy joven me metí en ese mundo y así fue como conocí a los hermanos Planas», recuerda señalando a Manolo y Chano Planas, cuyo trabajo hizo que Galicia se convirtiese en un referente nacional en este deporte.

Figueroa comenzó a realizar para ellos labores como fotógrafo y responsable de comunicación, algo que terminó por abrirle las puertas del mundo. «Fui haciendo contactos y viajaba a veladas y eventos por todos lados», explica. Uno de esos eventos fue la convención del Consejo Mundial de Boxeo, celebrada en Uzbekistán, a la que acudió junto a los hermanos Planas. De ellos surgió la idea de intentar aprovechar la ocasión para que Mike Tyson, uno de los importantes invitados al evento, posase con una bandera de Galicia. Para ello tiraron de un buen amigo, Mauricio Sulaiman, presidente del WBC. «Fue todo un poco loco. Mauricio había tirado de contactos para poder verse con Tyson pero llegó varias horas tarde y allí estábamos esperando, él con la bandera y yo con la cámara. Al final, nos dejaron entrar pero fue todo muy rápido. Mauricio le explicó lo que significaba la bandera y por qué queríamos hacer la foto. Tyson aceptó y posó con ella pero solo un segundo. La verdad es que solo me dio tiempo a hacer una foto. Fue una pena pero quedamos muy agradecidos por el favor que nos hizo», explica.

Jesús Figueroa, con Roberto Mano de Piedra Durán. / Cedida

Recorriendo el mundo gracias al boxeo

Jesús Figueroa comenzó ejerciendo como fotógrafo y comunity manager de la federación gallega de boxeo y acabó recorriendo el mundo. «Estuve en muchos sitios de Europa, América y Asia y conocí a muchos grandes boxeadores como Canelo, Enmanuel Reyes Pla o Roberto Durán. También estuve dos años trabajando para una empresa de Los Ángeles. Incluso estuve a punto de mudarme para allí», recuerda. En el último año sin embargo ha tenido que aparcar sus viajes de boxeo tras asumir la comunicación del Club Deportivo Estradense, rival de la SD Compostela esta temporada. «Soy un bendecido. Hago lo que me gusta y ahora además para el equipo de mi pueblo».