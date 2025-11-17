Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Evacuado al hospital un vecino de Muxía tras incendiarse un almacén

Los bomberos emplearon más de dos horas para sofocar el fuego

Un bombero sofocando el fuego que calcinó el almacén.

Un bombero sofocando el fuego que calcinó el almacén. / Protección Civil de Muxía

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

Un vecino de Os Muíños (Muxía) tuvo que ser trasladado al Hospital Virxe da Xunqueira afectado por inhalación de humo tras intentar sofocar las llamas que calcinaron un almacén de su propiedad.

La voz de alerta la dio el 112 Galicia a las 18.55 horas del domingo. Hasta el lugar fueron movilizados el equipo de guardia de Protección Civil de Muxía, así como los bomberos del parque provincial de Cee y agentes de la Policía Local y Guardia Civil.

Las labores de extinción se prolongaron más de dos horas debido a la complejidad del incendio y la gran cantidad de herramientas, material de reparación de vehículos y combustible que había en el interior del almacén.

