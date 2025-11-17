Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Frades é seleccionado como exemplo provincial de boas prácticas en servizos sociais

Entre os servizos complementarios que impulsan atópase: podoloxía, perruquería, fisioterapia e estimulación cognitiva a domicilio, bono-taxi, préstamo de axudas técnicas...

O I Encontro Provincial dos Servizos Sociais Comunitarios tivo lugar no Pazo de Mariñán.

Frades

Como xa acontecera en outubro de 2022, o Concello de Frades foi seleccionado pola Deputación da Coruña como "exemplo de boas prácticas en materia de servizos sociais" grazas aos seus innovadores programas neste ámbito. Así, o concelleiro de Sanidade, Manuel Ferreiro, e a traballadora social municipal, María Villasenín, participaron no I Encontro Provincial dos Servizos Sociais Comunitarios, organizado polo Goberno provincial.

O encontro tivo lugar no Pazo de Mariñán, onde se reuniron responsables políticos e técnicos dos 93 concellos da provincia para reforzar a cooperación institucional e compartir boas prácticas en materia de servizos sociais. A exposición inicial correu da man de María Villasenín, quen expuxo a parte técnica dos servizos que se prestan así como a metodoloxía que se sigue en cada un deles.

De acordo cos datos de 2024, Frades está a prestar a domicilio os servizos de podoloxía (140 persoas usuarias con 524 servizos ao ano), fisioterapia (33 persoas usuarias con 632 servizos ao ano), perruquería (22 persoas usuarias con 99 servizos ao ano) e estimulación cognitiva (servizo que se estreou ese ano con 8 persoas usuarias e 160 servizos ao ano).

A maiores, o Concello de Frades dispón dun servizo de bono-taxi, para desprazamentos a centros de saúde e citas médicas en Compostela (con sete persoas usuarias e 42 servizos prestados en 2023), e dun sistema de préstamo de axudas técnicas (cadeiras de rodas, muletas...) que beneficiou a seis veciños e veciñas.

Finalmente, a última iniciativa posta en marcha en 2024 (axuda para gastos oftalmolóxicos, odontolóxicos ou auditivos) beneficiou a cinco persoas e supuxo un investimento de 6.530 euros. Unhas medidas que o Concello complementa ao longo do ano convocando sesións de balneario, saídas á praia ou ximnasia de mantemento nas parroquias.

281 veciños e veciñas beneficiados

“En total, 281 veciños e veciñas de Frades que viron mellorada a súa calidade de vida, o seu benestar e a súa autonomía persoal”, resumiu Manuel Ferreiro, quen explicou que “en Frades, os servizos sociais son o noso selo de identidade".

