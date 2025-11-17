Más de mil visitantes gozaron de la Feira do Monte de Ames
Las degustaciones gastronómicas, y en especial, la de jabalí con castañas, fueron todo un éxito
La parroquia de Trasmonte (Ames) acogió el pasado fin de semana la última edición de la Feira do Monte Tanto Monte, Monte Tanto, que según la organización se saldó con un satisfactorio balance, ya que "se superaron as expectativas iniciais en canto á participación de público (con máis de mil asistentes) e ás vendas dos expositores".
El concejal de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, explicó que "tanto o sábado durante todo o día coma o domingo toda a mañá houbo unha gran cantidade de xente que pasou por Trasmonte para visitar a feira", y que "os tres obradoiros impartidos por Luis do Río e Amoroteu espertaron o interese de moitas persoas que estaban na feira. Ademais, as degustacións foron todo un éxito esgotando os produtos ofrecidos". En especial, subrayó que "espertou unha gran expectación a degustación de xabarín con castañas ofrecida o sábado pola tarde”.
La feria contó con un total de 22 expositores que ofrecieron productos téxtiles, artesanales y gastronómicos. La organización defiende que para 2026 el objetivo es "ampliar o espazo da carpa para poder acoller máis expositores e ampliar a duración do evento a dúas xornadas completas, finalizando a feira o domingo pola tarde-noite".
