ACTO
O CEIP Milladoiro de Malpica, exemplo de que "é posible unha escola en galego"
O presidente da Real Academia entregoulle o I Premio Na lingua que eu falo
O CEIP Milladoiro de Malpica de Bergantiños recibiu o I Premio Na lingua que eu falo, creado pola Real Academia Galega coa vontade de recoñecer iniciativas, experiencias ou persoas que, sexa no ámbito escolar ou noutros espazos, destaquen polo seu traballo a prol da normalización do galego entre os nenos e nenas.
«Dise que a infancia é o territorio da esperanza e do futuro, e no CEIP Milladoiro confírmase que o é. Nesta escola escríbese o presente e o mañá, o persoal e o que compartimos, na nosa lingua, e faise con naturalidade, autoestima e creatividade. A súa comunidade educativa simboliza, parafraseando a Castelao, a enerxía colectiva que nunca perece», salientou o presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo.
Con este recoñecemento, engadiu, a institución aplaude, en primeiro lugar, o labor do equipo docente do CEIP Milladoiro, «que dá o mellor de si cada día para educar cidadáns e cidadás comprometidos cun mundo mellor, desde a renovación pedagóxica e en galego, transmitíndolle ao alumnado o afecto pola lingua, consciente da importancia do emotivo na consolidación de valores e prácticas».
O CEIP Milladoiro «demostra que é posible, necesario e desexable unha escola en galego. A súa experiencia é un excelente exemplo de como os centros educativos poden ser, no canto de axentes de desgaleguización, como ocorre en tantos casos, espazos de reforzo e de agarimo pola lingua, vinculándoa ademais á tamén necesaria renovación pedagóxica e á transmisión dos nosos valores como pobo e da nosa identidade, en consonancia co pensamento de Castelao que conmemoramos este ano», subliñou.
A directora do CEIP Milladoiro, Ana Seoana Cives, sinalou que «educar en galego é unha expresión do noso compromiso coa cultura e coa sociedade que nos arrodean. É educar desde a raíz, transmitir valores e formar persoas conscientes da súa orixe e da súa capacidade para transformar o mundo desde o que son. En Malpica o galego é máis ca unha lingua: é un reflexo da nosa maneira de sentir, de vivir e de relacionarnos co mar, coa terra e coa xente».
No acto participaron tamén o alcalde de Malpica, Eduardo Parga; a deputada provincial de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, Soledad Agra e a académica Fina Casalderrey.
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña
- Los gallegos son fieles a la leña: 'Es lo más barato para calentar la casa
- El Obra convirtió su partido en un trámite
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El doctor González Juanatey se jubila tras casi 20 años como jefe de Cardiología del CHUS