Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago

Entre los más de 9.000 municipios que tienen en España hay algunos que destacan por su singularidad especial, por su gran patrimonio cultural y natural o por sus costumbres y tradiciones, en definitiva, por ser lugares mágicos.

'Pueblos Mágicos de España' es una iniciativa que busca potenciar el desarrollo turístico y territorial de estas localidades con encanto, destacándolas por encima del resto con su sello de calidad.

La asociación Pueblos Mágicos de España ha anunciado este lunes los ganadores de sus premios regionales Pueblos Mágicos de España 2026, un concurso que destaca el pueblo con más magia de cada comunidad autonóma.

En el caso de Galicia, A Pobra de Trives, Cambados, Combarro, Larouco, O Vicedo, Portomarín, Ribadavia y Padrón, optaban a ser el pueblo con más magia de la comunidad, siendo finalmente destacado este último.

En la votación, abierta entre el 3 y el 10 de noviembre, se registraron más de 145.000 votos en el conjunto del Estado. En el caso gallego, se emitieron unos 13.000 votos, de los que la localidad padronesa obtuvo unos 6.300, el 49,2% de los votos totales.

Un destino con historia

A menos de media hora de Santiago, Padrón es un destino cargado de historia y leyenda. Conocido como el lugar donde, según la tradición, desembarcó el cuerpo del Apóstol Santiago es una visita obligada en los alrededores de la capital gallega.

Casa museo Rosalía de Castro, en Padrón / Padrón Turismo

Pasear por el Espolón, visitar la Casa Museo de Rosalía de Castro o la Fundación Camilo José Cela, admirar la belleza del Jardín Botánico o disfrutar del sabor de los auténticos pimientos de Herbón son solo algunos de los atractivos que hacen de Padrón un lugar especial y lleno de magia.

Ahora, tras ser distinguido como el Pueblo Mágico de Galicia 2026, Padrón buscará lograr un nuevo éxito en la próxima edición con el Premio Pueblo Mágico del año, una distinción que este áño recayó en Brihueca (Guadalajara).