600.000 € para habilitar un local en desuso en el primer centro de día de Teo

El Consello da Xunta autorizó este lunes la firma de un convenio de colaboración con el Concello de Teo para financiar las obras de adaptación como centro de día de un inmueble de titularidad municipal que actualmente se encuentra en desuso.

El convenio contempla un presupuesto de 600.000 euros y permitirá al municipio de Teo disponer de un servicio de atención diurna del que carecía, y que tendrá una capacidad máxima de 40 plazas.

El local en el que se instalará el futuro centro de día está situado en la parroquia de Cacheiras y fue adquirido este verano por la Xunta por 180.000 euros.

Desde el Ejecutivo autonómico señalan que el objetivo del acuerdo consiste en «reforzar e avanzar no desenvolvemento de recursos de proximidade que dean resposta ás necesidades de atención das persoas maiores en situación de dependencia».

Cabe destacar que más de 4.000 teenses superan actualmente la franja de los 65 años.

La Consellería de Política Social e Igualdade firmó este acuerdo conjuntamente con otros tres que afectarán a los municipio de Outeiro de Rei, Ribadeo y Punxín. El gasto total de estas actuaciones supera los 1,6 millones de euros. En todas estas intervenciones serán los propios concellos los encargados de la contratación y ejecución de las obras.

A su vez, los respectivos municipios también serán los responsables de la titularidad y de la gestión de los centros. La previsión es que todas las intervenciones proyectadas queden finalizadas el próximo año.