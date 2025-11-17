Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trazo merca unha retroexcavadora para a brigada medioambiental

Recibiu unha axuda de 30.000 € do Fondo de Compensación

A delegada da Xunta e a alcaldesa, á esquerda, no acto de entrega da retroexcavadora. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Trazo

A delegada da Xunta, Belén do Campo, xunto coa alcaldesa de Trazo, Josefina Suárez, presentaron unha retroexcavadora adquirida polo Concello cunha axuda de 30.000 euros ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental competitivo para dar servizo á brigada ambiental coa que conta este municipio.

Esta maquinaria polivalente permitirá executar traballos de conservación, retirada de residuos, recuperación de espazos e actuacións en situacións de emerxencia ambiental.

O obxectivo é dotar á brigada medioambiental dos recursos técnicos necesarios para levar a cabo actuacións orientadas á conservación da biodiversidade, recuperar zonas degradadas ou contaminadas, protexer o medio ambiente e os espazos naturais e á recollida e traslado de residuos.

A brigada actúa en todo o municipio, unha área rural cunha gran diversidade: marxes de ríos, zonas arboradas, lagoas e múltiples espazos naturais de elevado valor. A dispersión da poboación e as características do medio rural fan imprescindible contar cun servizo dotado de equipamento axeitado para actuar con rapidez ante calquera incidencia.

«A Xunta mantén o seu apoio aos concellos e promove unha xestión eficiente e responsable dos recursos naturais», afirmou Do Campo.

