Solo 7 municipios del área de Santiago eludieron al Consello de Contas en 2024

La rendición de cuentas ante el Consello de Contas es requisito indispensable para que un concello pueda recibir ayudas de la Xunta de Galicia. Pero, además de ser un deber legal, este ejercicio de transparencia en la gestión económico-financiera municipal permite analizar el control externo, no solo sobre la legalidad del ingreso y el gasto público, sino también sobre las fuentes de financiación, la ejecución de los ingresos y de los gastos, la sostenibilidad financiera a corto y medio plazo de las entidades locales y, en resumen, la eficiencia del gasto público local.

El 84,3% de los 50 concellos del cinturón compostelano rindieron en plazo sus cuentas referentes al ejercicio de 2024 ante el Consello de Contas: Ames, Brión, Vedra, Boqueixón, Teo, Val do Dubra, Negreira, A Baña, Padrón, Dodro, Ribeira, Boiro, Noia, O Son, Lousame, Outes, Muros, Fisterra, Corcubión, Vimianzo, Cee, Dumbría, Carnota, Muxía, Camariñas, Vimianzo, Zas, Cabana, Malpica, Carballo, Ponteceso, Coristanco, A Laracha, Laxe, A Estrada, Lalín, Silleda, Ordes, Trazo, Oroso, Tordoia, O Pino, Touro y Melide.

Solo A Pobra, Arzúa, Frades, Mazaricos, Rianxo, Rois y Santa Comba (al igual que Santiago) incumplieron dicho deber.

La rendición de cuentas permite a la ciudadanía conocer las principales características de la gestión económico-financiera de su administración local. Y un factor clave en esa gestión es la autonomía derivada de los ingresos presupuestarios de cada ejercicio (exceptuados los procedentes de subvenciones y pasivos financieros).

Según los datos del ejercicio de 2024, el concello con mayor autonomía fue Carballo, con un porcentaje del 91,45%, seguido de Boiro (86,43%), Touro (85,64%), Padrón (85,54%) y Camariñas (84,74%). Por contra, en el fondo de la tabla están A Estrada (58,68%), Dumbría (59,10%), Val do Dubra (61,84%), Lalín (62,68%) y Tordoia (63,28%).

Boiro, líder en materia de autonomía fiscal

En autonomía fiscal (relativa a ingresos presupuestarios procedentes de tributos propios), lideró la tabla Boiro (44,91%), seguido de Padrón (44,29%), Melide (43,19%), Camariñas (42,10%) y O Son (41,33%). En los próximos seis meses, el Consello de Contas llevará a cabo el trabajo de análisis de las cuentas de 2025, que publicará el 15 de abril de 2026.

El hecho de no presentar las cuentas en plazo, el número de reparos de los órganos de control interno o los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito son indicadores que integran el algoritmo que determina qué ayuntamientos serán objeto de auditorías en el próximo ejercicio, de manera que, al inicio de ese ejercicio de control, el concello recibirá una justificación de los motivos por los que fue seleccionado.

En realidad, todos los concellos rinden cuentas en Galicia. Cuestión distinta es que lo hagan en plazo. En todo caso, el Consello de Contas analiza también las remitidas fuera de plazo y, desde ese momento, los concellos remolones ya pueden recibir ayudas de la Xunta.

La ley obliga a rendir, pero no a hacerlo en plazo

Y es que la obligación legal es la de rendir cuentas, pero no la de rendirlas en plazo. «Los concellos gallegos son los terceros de España que más y mejor rinden cuentas. En las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha no lo hacen ni el 50%. En Galicia lo hacen en plazo el 74% y, en febrero o marzo, lo habrán hecho el 100%», explican a este diario desde el Consello de Contas.

En el lado opuesto están los que menos gasto afrontaron por habitante: Ordes, con 877,45 euros; Fisterra, con 936,57 euros; Boiro, con 962,84 euros; Teo, con 964,28 euros; y A Estrada, con 984,62 euros.

Le siguieron en los puestos más bajos de esta lista Melide (98,50 euros); Camariñas (106,78 euros); Boiro (121,71 euros); y Muros (148,77 euros).

También es importante en la gestión municipal el índice de dependencia de las subvenciones que recibe el concello. Y, siempre según el ejercicio de 2024, el que más dependencia tuvo fue Dumbría (56,59%), seguido de Dodro (50,70%), Val do Dubra (48,36%), Tordoia (47,61%) y Trazo (47,54%).

Mientras, el que menos dependencia tuvo de las subvenciones fue Carballo (con un índice del 16,36%). Le siguieron O Son (18,65%), Teo (21,43%), Ordes (21,72%) y Boiro (22,65%).