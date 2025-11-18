AUTOMÓVIL
Experiencias con vehículos Tesla en Fisterra
Veintisiete empresarios se han sumado a la cita promovida por O Semáforo
El Hotel O Semáforo, de Fisterra, y la conocida marca de vehículos eléctricos Tesla, invitan este fin de semana a disfrutar de la experiencia de conducir y conocer en detalle varios modelos de la compañía que dirige Elon Musk.
Una experiencia que comenzará el viernes, a las 11.00 horas, y a la que se han sumado 27 empresarios de Costa da Morte, según explicó Jacinto Picallo, gerente de O Semáforo. Esta iniciativa "enmárcase nos acordos que acadamos con distintas empresas para promocionar a mobilidade sustentable, aproveitando que dispoñemos de cargadores eléctricos e estamos acollidos ao Programa de Sostibilidade", afirmó.
Tesla traerá al fin de la Tierra dos vehículos: Model Y y Model S, aunque "é probable que traían outro máis", añadió. Los inscritos disfrutarán de un coffe-break y después podrán probar los coches por la Costa da Morte. Profesionales de Tesla les ofrecerán además información sobre toda su oferta.
En los próximos meses, el Hotel O Semáforo prevé organizar actos similares con otras marcas de vehículos.
