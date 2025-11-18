SUCESO
Fallece un vecino de Vimianzo cuando estaba trabajando con un tractor
A la espera de lo que determine la autopsia, todo apunta a que sufrió una indisposición
Un vecino de Vimianzo, de 69 años, falleció esta tarde cuando estaba trabajando con un tractor en una parcela próxima a su vivienda, en la rúa da Torre.
El 112 Galicia recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pasadas las cinco de la tarde. Se investigan las causas del fallecimiento pero, a la espera de lo que dictamine la autopsia, todo apunta a que pudo sufrir un infarto cuando intentaba enganchar una maquinaria, ya que estaba tumbado al lado del tractor y, aparentemente, no presentaba golpe alguno.
Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago pero, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, que intentaron reanimar al hombre, no pudieron salvarle la vida. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Reabre Aenea, libros e conciencia social para seguir facendo barrio
- Caneliñas: 101 años de la gran factoría ballenera de Cee
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago