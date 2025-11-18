A Estrada incrementa o seu orzamento municipal: case 20 millóns de euros
O gasto en Servizos Sociais volve medrar e chega aos 4,2 M €
Destínase unha partida de máis de 1,7 M € ao Servizo de Axuda no Fogar
O Concello da Estradafixo público os seus orzamentos municipais para o ano 2026, que ascenden aos 19,4 millóns de euros , preto de 1,7 millóns máis do previsto inicialmente para 2025.
No relativo aos ingresos, os impostos directos aportan ás contas 5 millóns de euros, dos que 3,5 correspóndense co IBI de natureza urbana. A esta cifra súmanse outros 10 millóns en transferencias correntes, a través da participación nos tributos do Estado (6,8 M) e da comunidade autónoma (1,4 M).
No referido aos gastos, o capítulo de persoal cífrase en 7,2 millóns de euros, mentres que os gastos correntes en bens e servizos ascenden a 9,1 millóns. Cabe destacar o incremento do gasto en programas de Servicos Sociais, que volve elevarse alcanzando os 4,2 millóns de euros. Así mesmo, o mantemento dos servizos públicos supón para o municipio un desembolso de 6,7 millóns, con case dous millóns en seguridade pública, máis de 1,5 en recollida e tratamento de residuos ou un millón en iluminación.
O edil de Economía, Alberto Branco, salientou o incremento que volve experimentar a partida destinada ao Servizo de Axuda no Fogar, que superará os 1,7 millóns.
Para a área de Educación reservan 1,3 millóns de euros dirixidos a mellorar o funcionamento de centros docentes de educación Infantil, Primaria e Secundaria, así como para entidades formativas como Conservatorio e a Escola de Música. Para os programas de Cultura contémplase unha partida de 737.084 euros e outros 638.202 para Deportes.
Ademais, os investimentos reais medran e superan o millón de euros, con partidas para actuar na nova zona verde da Carballeira de Melania (200.000 €), o centro de saúde de Oca (77.500), pavillóns dos colexios de Oca, Codeseda e Pérez Viondi (75.000) ou novos alumeados (75.000), entre outras.
