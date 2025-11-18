PRESENTACIÓN
Ramón Vigo presenta en Cee la 'sinfonía desafinada' de la Operación Orquesta
El acto es el viernes, a las 19.30 horas, en el auditorio
El exalcalde de Cee, Ramón Vigo, acompañado de José Luis Gimenez, delegado de ABC en Galicia, presentará el viernes, a las 19.30 horas, su libro Una sinfonía desafinada, en el que relata su visión de la Operación Orquesta, desarrollada en 2011 y en la que fue acusado de ser el ‘cabecilla’ de una trama organizada de contratación de obras de forma ilegal en una causa que afectó a cuatro concellos: Cee, Corcubión, Fisterra y Mazaricos. Todos los investigados fueron absueltos en un proceso que se dilató 8 años.
Vigo Sambade recopiló toda la información del caso, incluyendo el sumario completo, las escuchas, las publicaciones en prensa y las emisiones de radio y televisión y con ello escribió el libro, estructurado en seis partes. La obra está prologada por Carlos Mella, doctor en Derecho, licenciado en Economía Financiera y exvicepresidente de la Xunta de Galicia, además de fundador de Coalición Galega y del Partido Nacionalista Galego.
