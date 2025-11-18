Ramón Vigo presenta en Cee la 'sinfonía desafinada' de la Operación Orquesta

El exalcalde de Cee, Ramón Vigo, acompañado de José Luis Gimenez, delegado de ABC en Galicia, presentará el viernes, a las 19.30 horas, su libro Una sinfonía desafinada, en el que relata su visión de la Operación Orquesta, desarrollada en 2011 y en la que fue acusado de ser el ‘cabecilla’ de una trama organizada de contratación de obras de forma ilegal en una causa que afectó a cuatro concellos: Cee, Corcubión, Fisterra y Mazaricos. Todos los investigados fueron absueltos en un proceso que se dilató 8 años.

Cartel promocional de la presentación del libro. / Cedida

Vigo Sambade recopiló toda la información del caso, incluyendo el sumario completo, las escuchas, las publicaciones en prensa y las emisiones de radio y televisión y con ello escribió el libro, estructurado en seis partes. La obra está prologada por Carlos Mella, doctor en Derecho, licenciado en Economía Financiera y exvicepresidente de la Xunta de Galicia, además de fundador de Coalición Galega y del Partido Nacionalista Galego.