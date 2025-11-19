TURISMO
Alizanza dos solpores da Costa da Morte e o norte de Portugal
Ubican mesas interpretativas nos puntos nos que se pode ver a última posta de sol en Europa
O presidente de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) e alcalde da Laracha, José M. López; a tesoureira Sandra Vilela e o alcalde de Fisterra, Luis Insua, participaron en Viana do Castelo (Portugal) no acto oficial de inauguración dunha nova mesa interpretativa do proxecto Atlantic Sunset, iniciativa europea que identifica os puntos desde os que se observa o último solpor da Europa atlántica.
Este acto supón unha continuación do encontro celebrado na Costa da Morte, durante o Interreg Cooperation Day, no que se inauguraron as primeiras mesas interpretativas en Cabo Touriñán (Muxía), Monte Pindo (Carnota) e Cabo Fisterra. No marco do proxecto tamén está prevista a instalación dunha mesa interpretativa en Muxía.
O presidente da CMAT e alcalde da Laracha, José Manuel López, asegura que o proxecto Atlantic Sunset representa unha «oportunidade estratéxica para fortalecer a cooperación co norte de Portugal e reforzar a identidade atlántica compartida».
Así mesmo, subliñou que este proxecto permite avanzar na creación de produtos turísticos sostibles baseados no patrimonio natural, cultural e científico, en colaboración con universidades e centros de investigación de ambos lados da fronteira.
