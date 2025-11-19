Ames achegará a súa veciñanza á igualdade o 28 de novembro
Mabel Lozano impartirá o obradoiro 'Ponte na súa pel'
Haberá tamén un faladoiro sobre mitos da prostitución e trata sexual
O Concello de Ames celebrará o venres 28 de novembro a décimo quinta edición das xornadas Achégate á Igualdade, que este ano ten por lema «nin mercadoría nin silencio: xornadas contra a trata e a explotación sexual». Os encontros, gratuítos e con prazas limitadas, terán lugar na Casa da Cultura do Milladoiro.
A edil de Igualdade, Uxía García, adiantou na presentación dos actos que para esta edición contarase «cunha convidada de excepción como é Mabel Lozano, coñecida polo seu labor de denuncia social contra a trata e a explotación sexual de mulleres».
A recoñecida escritora, directora de cinema, actriz e activista impartirá o obradoiro Ponte na súa pel, de 10.15 a 11.45 horas.
Desvelando crenzas
Deseguido, será a quenda da doutora en socioloxía, profesora da Universidade de Vigo, e co-fundadora de rede galega contra a trata, Silvia Pérez, e da escritora, xornalista e produtora audiovisual e teatral, Llerena Perozo, que realizarán conxuntamente o obradoiro Desvelando mitos da prostitución e trata sexual, de 12.30 a 14.00 horas.
Os interesados en participar deben inscribirse no enderezo electrónico: xornadasachegate@gmail.com.
«Agardamos ter o éxito de participación que tivemos en edicións anteriores e que se inscriba moita xente para participar nos obradoiros e faladoiros que se van a realizar», declarou Uxía García sobre a cita.
