Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos

Tras comunicar su renuncia hace días por motivos personales, Carmen Porto se despidió ayer entre aplausos como concejala de Educación e Mocidade del Concello de Ames, . Fue al inicio de una sesión plenaria extraordinaria en la que intervino para agradecer la oportunidad que supuso dirigir áreas «sensibles» pero también «gratificantes», un trabajo que, señaló, vivió con «ilusión, responsabilidad y compromiso».

De su gestión destacó los cambios introducidos en la ordenanza y regulación de los servicios de conciliación, garantizando su «sostenibilidad», la inauguración de la cocina central municipal o el apoyo a los centros educativos, así como el impulso al asociacionismo juvenil o la mejora de la Factoría en Biduído.

Porto recordó también los dos momentos más difíciles del mandato: la moción de reprobación, que achacó a su deseo de hacer públicas «faltas de respeto» que sufrió, y el norovirus que afectó al colegio de Ventín y del que, dijo, «se acusó falsamente» a su Concejalía.

Tras las palabras de agradecimiento que le dirigieron las portavoces de los grupos de la oposición, Luísa Feijóo (Espazo Común), Escarlata Pampín (BNG) y Oliva Agra (PP), y el portavoz del Grupo Socialista, Víctor Fernández, intervino el alcalde, Blas García, que elogió su compromiso y su trabajo, al tiempo que añadió: «A política é política, pero ao final todos somos persoas. Temos que facer unha reflexión para saber onde está o límite e ata onde podemos chegar».

Unanimidad para poder financiar los Bonos Consuma de 60.000 euros

A continuación, en el pleno extraordinario la Corporación municipal de Ames aprobó por unanimidad la aprobación de un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para poder poner en marcha una nueva campaña de los Bonos Consuma.

Votación en la sesión plenaria celebrada ayer en el Concello de Ames / CEDIDA

Según detalló la concejala de Promoción Económica, Ana Paz, en la edición de 2024 la iniciativa generó un volumen de negocio de casi 250.000 euros en comercios y locales de hostelería del municipio.

Si bien los grupos de la oposición votaron a favor, desde Espazo Común, Luísa Feijóo, cuestionó la «improvisación» del Gobierno a la hora de articular el crédito necesario para la campaña, en tanto que Rosalía Seijas, del BNG, y Pablo Beiroa, del PP, pidieron que se programe una segunda edición de los bonos, que confirmó Ana Paz.