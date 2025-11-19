Familias del CEP Ventín de Milladoiro vuelven a traer la magia de su Magosto Popular Solidario después de tres años

Las casi 60 familias del alumnado de 6º de Primaria del CEP Ventín de Milladoiro han estrechado lazos para volver a traer al centro escolar, después de tres años sin celebrarse, una de sus tradiciones más preciadas y queridas tanto por los padres como por los niños: el Magosto Popular Solidario.

La cita tendrá lugar este viernes 22 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la explanada de la Casa da Cultura do Milladoiro. Durante la jornada los asistentes "poderán degustar castañas asadas, chourizos á brasa, empanada e un montón de larpeiradas a prezos populares, nun ambiente festivo e aberto a toda a veciñanza", adelantan las familias que retomarán la iniciativa.

El objetivo de esta celebración, aparte de fomentar un día lleno de alegría y buen espíritu, reside en recaudar fondos para financiar la excursión de fin de curso de los niños que terminan su etapa en Primaria. Además, se celebrará un sorteo con diversos premios para el cual los pequeños llevan semanas vendiendo rifas.

"Agradecemos moito a colaboración na difusión desta actividade, que contribúe ao esforzo das familias para que o alumnado poida gozar dunha saída educativa tan especial", comentan los impulsores del Magosto Popular Solidario.