Familias del CEP Ventín de Milladoiro vuelven a traer la magia de su Magosto Popular Solidario después de tres años
Se celebrará este viernes 22 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la explanada de la Casa da Cultura do Milladoiro
La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para pagar la excursión de fin de curso del alumnado de 6º de Primaria
Las casi 60 familias del alumnado de 6º de Primaria del CEP Ventín de Milladoiro han estrechado lazos para volver a traer al centro escolar, después de tres años sin celebrarse, una de sus tradiciones más preciadas y queridas tanto por los padres como por los niños: el Magosto Popular Solidario.
La cita tendrá lugar este viernes 22 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la explanada de la Casa da Cultura do Milladoiro. Durante la jornada los asistentes "poderán degustar castañas asadas, chourizos á brasa, empanada e un montón de larpeiradas a prezos populares, nun ambiente festivo e aberto a toda a veciñanza", adelantan las familias que retomarán la iniciativa.
El objetivo de esta celebración, aparte de fomentar un día lleno de alegría y buen espíritu, reside en recaudar fondos para financiar la excursión de fin de curso de los niños que terminan su etapa en Primaria. Además, se celebrará un sorteo con diversos premios para el cual los pequeños llevan semanas vendiendo rifas.
"Agradecemos moito a colaboración na difusión desta actividade, que contribúe ao esforzo das familias para que o alumnado poida gozar dunha saída educativa tan especial", comentan los impulsores del Magosto Popular Solidario.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- Fallece un vecino de Vimianzo cuando estaba trabajando con un tractor
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»