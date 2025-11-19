Costas adjudica por 1 M€ el plan de protección del borde litoral de Razo

La Dirección General de la Costa y el Mar adjudicó a la empresa OYS Noroeste SLU, de Noia, el proyecto de protección ambiental del borde litoral de la playa de Razo (Carballo) por un importe de 1.077.000 euros. El objetivo es frenar los efectos erosivos del borde litoral, mejorando el diseño de las actuales estructuras de defensa de la costa, mediante la reparación de los actuales sistemas de protección e implementando nuevas estructuras.

El tramo costero de la playa de Razo presenta desde hace años «claros síntomas de regresión», según se recoge en el proyecto, y ello trae consigo frecuentes desprendimientos de taludes, principalmente ante episodios de fuertes temporales.

El problema se acrecienta debido a la presencia de un vial local que transcurre en paralelo a la costa en este tramo de la playa. En el año 2013, durante el temporal Gong, se desprendió parte del talud de la playa, lo cual provocó una enorme grieta y la caída de parte de la carretera de Razo da Costa, paralela al arenal, lo cual obligó a su corte.

Tras barajar diversas alternativas, se optó por la que cumple los objetivos funcionales del proyecto y que, generando impactos ambientales y paisajísticos moderados, termina compensando su mayor coste económico.

Así, en base a la propuesta seleccionada se mantendrán e integrarán los actuales sistemas de contención existentes, así como la configuración actual en varios puntos de la playa. También se conservará el sistema actual de tablaestacas de madera, por considerar que es un potente sistema de defensa de la orilla.

A mayores, se repararán las inestabilidades en los sistemas de protección y se implantarán nuevas medidas de protección en zonas inestables. Igualmente, se procederá a la protección efectiva de los taludes.

Por otra parte, se procederá al retranqueo de un tramo de la carretera, lo cual permitirá adaptar el perfil de la playa a los efectos previsibles del cambio climático. Ello implicará eliminar zonas de aparcamiento en la zona de coronación de los taludes.

Tramo de uso peatonal

Asimismo se restringirá el tráfico rodado en un tramo, de forma que solo se permitirá el paso a residentes, adoptando el vial un uso peatonal, lo cual implicará «una mejora sustancial en la afección a la playa», según cita el proyecto.