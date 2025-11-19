La feria del transporte ExpoBus Iberia celebra su mayor edición en Silleda con más de 140 firmas expositoras

La IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia 2025, celebra del 20 al 22 de noviembre en el recinto ferial de Silleda su mayor edición hasta la fecha, con la participación de 142 firmas expositoras de 23 países, que estarán representadas por 69 expositores directos de seis países que ocuparán 8.414 metros cuadrados netos.

Estas cifras suponen un notable crecimiento del certamen, con un 10% más de marcas representadas que en la cita de 2023 y un aumento del 11,3% de expositores directos (de España, Portugal, Italia, Alemania, Bulgaria y Polonia). Estas sumas suponen que se tenga que emplear más de 29.000 metros cuadrados para las actividades.

Así, ExpoBus Iberia 2025 se consolida como la segunda mayor feria del sector a nivel nacional, con presencia de la mayoría de empresas nacionales de carrocerías para autobuses y los principales fabricantes y carroceros del sector del autobús a nivel internacional, además de numerosas compañías relacionadas con la industria auxiliar.

Esta cita se presenta como un escaparate en el que poder las últimas tendencias y novedades en el transporte de viajeros por carretera, tanto en vehículos como en equipamiento, sistemas, servicios y soluciones tecnológicas para las flotas de las empresas de transporte de viajeros y sus profesionales. Eficiencia, sostenibilidad, seguridad, accesibilidad o digitalización serán algunos de los aspectos que destacarán en la exposición.

Actividades variadas

Además, este encuentro ofrecerá un completo programa de actividades. El jueves habrá conferencias sobre los certificados de ahorro energético (CAEs) y su aplicación en el transporte de viajeros por carretera, así como de la amenaza real de competencia desleal que supone el dumping social en el sector del autobús. Por otro lado, habrá una jornada que abordará la decisión estratégica de dar continuidad a las empresas familiares.

Ya el viernes habrá jornadas centradas en el impacto de la inteligencia artificial en el transporte de personas. Una de las propuestas más llamativas de la cita es el Concurso Mejor Conductor/a de Autocares 2025. En esta edición, en la que la competición se internacionaliza y aumenta sus galardones, participará medio centenar de conductores y conductoras de varios países. Estos serán evaluados durante los tres días del certamen en distintos aspectos teóricos y prácticos, como la suavidad en la conducción, la anticipación, la habilidad o los hábitos. Los premios se entregarán en la última jornada del evento.

Por otro lado, se organizará un circuito de pruebas en el que varias empresas pondrán a disposición de sus potenciales clientes la posibilidad de conducir alguno de sus modelos por carretera. También se celebrará una exposición de vehículos clásicos que hará un repaso a la historia del autobús con cerca de una treintena de vehículos fabricados entre 1908 y 1991, entre ellos uno de los primeros autobuses que existieron en el mercado, un modelo que es el único que se conserva en la actualidad.