Frenar la despoblación rural: objetivo de la Diputación coruñesa para 2026

La Diputación de A Coruña ha presentado sus presupuestos para el año 2026, los más altos de su historia, que llegan a 256,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,67% respecto al ejercicio anterior. El documento económico revela que las prioridades de la institución provincial son el apoyo a los concellos, el bienestar social, la dinamización del empleo y frenar la despoblación rural.

Del total presupuestado por la Diputación coruñesa, 110,3 millones de euros se destinarán directamente a las administraciones locales. De esta cifra, 88 millones corresponden al Plan Único (POS+2026), lo que supone un incremento del 2,36% respecto a la cantidad invertida el pasado año en el programa. Los 22,3 millones restantes irán al conjunto de subvenciones directas a los municipios, que permiten financiar la contratación de personal técnico de cultura, deporte, servicios sociales o turismo, generando cerca de 1.600 empleos directos.

El gobierno provincial refuerza también su compromiso social con una inversión global de 35,5 millones de euros en las áreas de bienestar e igualdad, lo que hace de este ámbito el segundo con mayor inversión económica, solo por detrás de los apoyos a los concellos.

«Cando chegamos ao Goberno, hai dez anos, a área de servizos sociais contaba con 7 millóns de euros de orzamento; no 2026 rozará xa os 36 millóns», explicó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que matizó que en esta área se incluye el Plan de Servizos Sociais Comunitarios, el financiamiento de 400.000 horas del Servizo de Axuda no Fogar en los concellos coruñeses y la contratación de 180 profesionales del ámbito social, así como los programas de igualdad y envejecimento activo, que se extienden a todos los municipios de menos de 10.000 habitantes.

El impulso de un nuevo modelo de residencias para personas de la tercera edad es otro de los grandes pilares para la institución. La primera de ellas, ubicada en As Pontes, cuenta con una inversión programada de 5,7 millones de euros. Las siguientes se abrirán en los concellos de Rianxo y Ordes.

Servicios desde pequeños concellos

Una de las grandes novedades anunciadas con el presupuesto 2026 es la implantación de las cláusulas demográficas, que se incorporarán por primera vez en una licitación pública en Galicia con el objetivo de que algunos servicios contratados por la administración pública se realicen desde municipios que están en riesgo de despoblación, siempre que sea posible.

Sobre esta cuestión, González Formoso detalló que «a contratación pública é unha ferramenta inmensa para combater o despoboamento, pero ata agora non se empregou así», y cargó contra el Gobierno de Alfonso Rueda: «Como quen ten as competencias non o fai, nós botamos a andar».

Con estas cláusulas, además de abrir una nueva vía para generar empleo estable, también se busca la fijación de la población rural.

Por otro lado, el Plan de Emprego Local (PEL) será dotado con 16,37 millones de euros incluyendo nuevas líneas para brindar apoyo prioritario a aquellos autónomos con más de cinco años de actividad que residan en concellos rurales. Así, la Diputación sumará una inversión superior a los 166 millones en este sector desde 2016.

Por otro lado, el área de Educación, Mocidade y Formación ve crecer su presupuesto un 42%, incluyendo nuevas líneas para ANPAS y programas de estancias en el extranjero para el alumnado que curse Bachillerato.El área de Vías y Obras contará con 31,16 millones de euros, lo que se traduce en un 30% más respecto a este año. En este marco, las prioridades serán la seguridad viaria, la creación y mejora de sendas peatonales y la movilidad sostenible.

Cultura y Lingua manejarán 12,84 millones, un 7% más, con refuerzo de la Rede Cultural (2,1 millones), de los festivales y de las iniciativas de promoción del gallego. A Deporte se destinarán 8,1 millones, lo que supone un incremento del 3,8%, mismo crecimiento que vivirán las partidas destinadas a protección civil, el GES y el Consorcio de Bomberos. En materia audiovisual, según las palabras de Formoso, el Coruña Estudio Inmersivo vivirá en 2026 «o seu verdadeiro despegue».