Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
Los trabajos en Rosalía de Castro entran en la fase final con atascos para entrar y salir de la localidad
En las próximas semanas se retomará la construcción del centro multifuncional
«Como cambia a rúa!», decía ayer con satisfacción Pepe, residente en la calle Xaquín Lorenzo de Milladoiro (Ames) y uno de los muchos vecinos que por la mañana se acercaron a presenciar la demolición de la casa del número 6 de la Rúa da Madalena.
Con el derribo del inmueble, que tras años en estado de abandono fue expropiado por el Concello de Ames, arranca el proyecto con el que se pretende transformar la confluencia de las calles A Madalena, Estivada de Castelao y As Camelias. La actuación permitirá que puedan estar mucho mejor comunicadas entre sí y se dispondrá de más espacio para uso peatonal. En total, el proyecto de humanización, a cargo del plan Conecta Ames —que contempla vertebrar el municipio a través de una senda peatonal y ciclable entre Milladoiro, Bertamiráns y el rural—, supondrá una inversión de casi 11 millones de euros.
Tras la demolición en la Rúa da Madalena, y una vez que el escombro sea recogido y la zona quede limpia, se habilitará en la parcela que antes ocupaba la vivienda una zona verde con jardín que será provisional hasta que se urbanicen las tres calles.
Retenciones en horas punta
Entretanto, las obras de humanización en la travesía de Milladoiro entran en la fase final. En estos momentos se acomete el asfaltado de la Avenida de Rosalía de Castro, por la que solo pueden circular residentes y autobuses. Las restricciones están provocando atascos diarios en las horas punta, tanto en dirección Padrón como en sentido Santiago, si bien desde la Policía Local de Ames se recuerda que hay alternativas viarias «debidamente señalizadas». «Imos estar así ata finais de ano», añaden.
Otra infraestructura de Milladoiro que volverá a estar en obras en las próximas semanas es el centro multifuncional, situado en en entorno de la iglesia parroquial. Ayer se firmó el contrato para retomar los trabajos en el esqueleto que dejó a medias la anterior adjudicataria. La empresa Iglesias Mera se hará cargo de la actuación por un importe de 1.097.687 euros.
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Reabre Aenea, libros e conciencia social para seguir facendo barrio
- Caneliñas: 101 años de la gran factoría ballenera de Cee
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago