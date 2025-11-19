Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena

«Como cambia a rúa!», decía ayer con satisfacción Pepe, residente en la calle Xaquín Lorenzo de Milladoiro (Ames) y uno de los muchos vecinos que por la mañana se acercaron a presenciar la demolición de la casa del número 6 de la Rúa da Madalena.

Con el derribo del inmueble, que tras años en estado de abandono fue expropiado por el Concello de Ames, arranca el proyecto con el que se pretende transformar la confluencia de las calles A Madalena, Estivada de Castelao y As Camelias. La actuación permitirá que puedan estar mucho mejor comunicadas entre sí y se dispondrá de más espacio para uso peatonal. En total, el proyecto de humanización, a cargo del plan Conecta Ames —que contempla vertebrar el municipio a través de una senda peatonal y ciclable entre Milladoiro, Bertamiráns y el rural—, supondrá una inversión de casi 11 millones de euros.

Inicio de los trabajos de demolición del inmueble número 6 de la Rúa da Madalena. / S. L. C.

Tras la demolición en la Rúa da Madalena, y una vez que el escombro sea recogido y la zona quede limpia, se habilitará en la parcela que antes ocupaba la vivienda una zona verde con jardín que será provisional hasta que se urbanicen las tres calles.

Los operarios asfaltan la travesía de Milladoiro / S. L. C.

Retenciones en horas punta

Entretanto, las obras de humanización en la travesía de Milladoiro entran en la fase final. En estos momentos se acomete el asfaltado de la Avenida de Rosalía de Castro, por la que solo pueden circular residentes y autobuses. Las restricciones están provocando atascos diarios en las horas punta, tanto en dirección Padrón como en sentido Santiago, si bien desde la Policía Local de Ames se recuerda que hay alternativas viarias «debidamente señalizadas». «Imos estar así ata finais de ano», añaden.

Otra infraestructura de Milladoiro que volverá a estar en obras en las próximas semanas es el centro multifuncional, situado en en entorno de la iglesia parroquial. Ayer se firmó el contrato para retomar los trabajos en el esqueleto que dejó a medias la anterior adjudicataria. La empresa Iglesias Mera se hará cargo de la actuación por un importe de 1.097.687 euros.