Decepción en Oroso polos atrasos da Deputación na remodelación da Avenida da Grabanxa: "A sensación é de pouca seriedade"
Dende o Concello din que a institución provincial solicita refacer o proxecto completo para incorporarlle un levantamento topográfico, o cal defenden que xa enviaron en plazo
O Alcalde de Oroso manifestou nun comunicado a súa crecente decepción polos continuos atrasos da Deputación da Coruña na posta en marcha da obra de remodelación integral da Avenida da Grabanxa, "un proxecto esencial para a mobilidade, a seguridade viaria e a modernización dos servizos municipais", apuntan dende o Concello.
No documento explican que o Goberno provincial, en lugar de licitar a actuación cando emitiu un informe sectorial favorable en maio de 2024, enviou un novo requerimento técnico á Administración local. Este foi un levantamento topográfico, o cal sinalan que "foi realizado e remitido polo Concello en prazo, tal e como se pediu".
Con todo, din que recentemente "chegou un novo requerimento, esixindo agora refacer o proxecto completo para incorporarlle o levantamento topográfico xa enviado". "Un cambio de criterio que non só atrasa o inicio das obras, senón que introduce dúbidas sobre o funcionamento e a coherencia do proceso", denuncian.
O alcalde de Oroso, declara que "o Concello cumpre puntualmente con todos os requisitos técnicos, administrativos e sectoriais, polo que non se entende que en lugar de avanzar cara á licitación se estea entrando nunha dinámica de requirimentos sucesivos que atrasan unha obra fundamental".
Doval lamenta que "o Presidente da Deputación non responda ás chamadas nin manteña unha comunicación directa", situación a cal que lle fai crer que "a sensación é de pouca seriedade e de pouca vontade real de sacar adiante esta actuación tan necesaria e comprometida diante de todos os veciños en 2023".
