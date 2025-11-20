Condenado a once años de cárcel el atracador de un banco de Camariñas
Deberá indemnizar con 15.600 euros al empleado al que agredió y devolver los 44.380 euros que sustrajo
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a 11 años de cárcel a J.D.L.M., de 63 años y vecino de Malpica, que en febrero de 2024 atracó una sucursal bancaria de Camariñas. En concreto, lo considera autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso y en local abierto al público, en concurso con un delito de detención ilegal, y de un delito de lesiones.
A la hora de dictar la pena, tiene en cuenta las agravantes de reincidencia y de uso de disfraz. El tribunal entiende acreditado que el acusado, el 27 de febrero de 2024, accedió a una sucursal bancaria de A Ponte do Porto (Camariñas) ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol.
A continuación, según el fallo, «apuntó con un objeto contundente que aparentaba ser un arma de fuego corta al único empleado que se hallaba trabajando», a quien golpeó y retuvo mediante bridas para apoderarse del dinero de la caja y del cajero automático. El botín ascendió a 44.380 euros.
Además de la pena de prisión, la Sala le impone el pago de 15.600 € al empleado por las lesiones y secuelas sufridas y de 44.380 € a la entidad bancaria por el importe sustraído. El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
- El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado