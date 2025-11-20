A Deputación replícalle a Oroso: debe reformular o proxecto da Avenida da Grabanxa
Ante as queixas do Goberno local, explica que para poder executar as obras é preciso ter un levantamento topográfico previo e non incluído a posteriori
A Deputación da Coruña saíu onte ao paso das críticas do alcalde de Oroso, Álex Doval, sobre o atraso na posta en marcha da remodelación integral da Avenida da Grabanxa. Segundo o rexedor, o «cambio de criterio» da entidade provincial sobre a documentación requerida impediu de momento o inicio das obras.
En resposta, a Deputación indica que o proxecto remitido polo Concello foi considerado polos servizos técnicos provinciais como «inexecutable», ao carecer dun levantamento topográfico previo, «un documento imprescindible e obrigatorio en calquera obra pública».
Engade que a ausencia dese estudo implica que o proxecto «invadiría parcelas privadas, non respecta criterios de accesibilidade e incumpre varios requisitos técnicos mínimos necesarios para garantir a correcta execución das obras».
Explican, ademais, que, ante os requerimentos da Deputación, o Concello encargou un levantamento posterior e incorporouno como adenda, sen reformular o proxecto no seu conxunto. Unha solución que, di a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, «non é válida tecnicamente».
Fontes da Deputación apuntan que nunca antes recibiran un proxecto sen esa documentación esencial e aseguran que as obras serán executadas, pero só cando o proxecto sexa «tecnicamente completo, executable e conforme á normativa vixente».
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
- El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado