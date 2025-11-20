Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Deputación replícalle a Oroso: debe reformular o proxecto da Avenida da Grabanxa

Ante as queixas do Goberno local, explica que para poder executar as obras é preciso ter un levantamento topográfico previo e non incluído a posteriori

Proxecto de remodelación integral da Avenida da Grabanxa, en Oroso

Susana López Carbia

A Deputación da Coruña saíu onte ao paso das críticas do alcalde de Oroso, Álex Doval, sobre o atraso na posta en marcha da remodelación integral da Avenida da Grabanxa. Segundo o rexedor, o «cambio de criterio» da entidade provincial sobre a documentación requerida impediu de momento o inicio das obras.

En resposta, a Deputación indica que o proxecto remitido polo Concello foi considerado polos servizos técnicos provinciais como «inexecutable», ao carecer dun levantamento topográfico previo, «un documento imprescindible e obrigatorio en calquera obra pública».

Engade que a ausencia dese estudo implica que o proxecto «invadiría parcelas privadas, non respecta criterios de accesibilidade e incumpre varios requisitos técnicos mínimos necesarios para garantir a correcta execución das obras».

Explican, ademais, que, ante os requerimentos da Deputación, o Concello encargou un levantamento posterior e incorporouno como adenda, sen reformular o proxecto no seu conxunto. Unha solución que, di a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, «non é válida tecnicamente».

Fontes da Deputación apuntan que nunca antes recibiran un proxecto sen esa documentación esencial e aseguran que as obras serán executadas, pero só cando o proxecto sexa «tecnicamente completo, executable e conforme á normativa vixente».

