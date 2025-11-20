Un municipio de área lidera un ranking nacional de las mayores subidas de la vivienda
Registró un alza del 57% en el último año, según el portal inmobiliario Idealista
Europa Press
Siete de los diez municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año se encuentran en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, según los datos del portal inmobiliario Idealista, que sitúa el municipio coruñés de Malpica liderando el ranking de mayores subidas, con un alza del 57% en el último año.
Tras Malpica se encuentran dos municipios alicantinos, Cox y Rafal, con un encarecimiento de la vivienda del 54% y del 53%, respectivamente, seguidos del municipio madrileño Villarejo de Salvanés tras una subida del 48% interanual. En el quinto y sexto puesto aparecen dos municipios murcianos: Torre-Pacheco, donde el precio de la vivienda se incrementó en un 46%, y Fuente-Álamo, donde lo hizo en un 44%.
Por detrás de estos se encuentra Marina de Cudeyo, municipio cántabro donde la vivienda ha experimentado una subida del 39% con respecto a octubre del año pasado, y cerrando el Top-10 hay un triple empate con un encarecimiento del 37% entre La Pobla de Vallbona, en Valencia, el murciano San Pedro del Pinatar y el también valenciano Gilet.
Todos los incrementos en esta decena de municipios se encuentran en el 37% o por encima, lo que supera ampliamente la subida de precio a nivel nacional, que se sitúa en el 15,7% interanual en el último año.
Entre los municipios en los que más ha subido el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma destacan: Los Villares, en Jaén (Andalucía), donde se produce un 35% de subida, la misma que en Chozas de Canales, en Toledo (Castilla-La Mancha). Les siguen el tinerfeño Arico, en Canarias, con un 33%, y Briviesca, en Burgos (Castilla y León), con un 32%.
A continuación, ya por debajo del 30% se encuentran Sinéu, en Baleares, con un incremento del 27%; el municipio asturiano de Laviana; y Banyoles, en Girona (Cataluña), que comparten el 26%, seguidos del Valle de Trápaga, en Vizcaya (Euskadi), con una subida del 25%; Barbastro, en Huesca (Aragón), con el 22%; y Hervás, en Cáceres (Extremadura), con el 18%.
Por último, aparecen dos regiones cuyo municipio que más se ha encarecido se sitúa por debajo del incremento nacional: Logroño (La Rioja), con el 12% de subida, y Tudela (Navarra), con el 11%.
