Rueda activa en Carballo la ambiciosa reforma de la avenida de Fisterra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso las obras de humanización de la avenida de Fisterra de Carballo como ejemplo del compromiso del Ejecutivo autonómico por dotar a la ciudadanía de unas infraestructuras viarias modernas, accesibles y seguras. «Va a suponer una transformación integral de un viario muy importante y que hacemos gracias al esfuerzo conjunto de administraciones», apuntó Rueda en relación a una actuación en la que colaboran la Xunta y el Ayuntamiento.

Tras la firma del acuerdo con el alcalde, Daniel Pérez, el presidente de la Xunta dijo que se van a invertir 2 millones en la mejora de un tramo de la AC-552 a su paso por el núcleo urbano para transformarlo en un espacio de convivencia y disfrute de la ciudadanía, más verde y sostenible.

La Administración autonómica aportará el 70% del coste de las obras (1,4 millones) y el Ayuntamiento (que asume la redacción del proyecto y su ejecución), el 30% restante (613.000 €). El acuerdo también incluye la cesión de la titularidad de este tramo de carretera al Concello.

En concreto, se va a actuar en dos tramos de casi un kilómetro de la avenida de Fisterra, entre las calles Río Anllóns y A Revolta. Las actuaciones buscan ganar espacios en esta travesía para los peatones, con nuevas aceras y mobiliario urbano, sendas, plantación de árboles y más zonas ajardinadas.

Además, se llevarán a cabo trabajos para mejorar la seguridad vial y de humanización, como la renovación del firme de la calzada, la creación de más plazas de aparcamiento, la renovación de las redes de saneamiento, electricidad y comunicaciones y la instalación de nuevas luminarias.

Rueda, que estuvo acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, enmarcó estas actuaciones en la apuesta de la Xunta por mejorar las comunicaciones en Carballo y recordó que el Ejecutivo autonómico va a construir la nueva variante, que dará salida directa desde el parque empresarial a las carreteras de Ordes (N-550) y Santiago (DP-1914) y reducirá el tráfico de vehículos por el casco urbano.

Asimismo, recordó que esta misma semana el Consello da Xunta dio cuenta de la ampliación del parque empresarial de Bértoa, con el comienzo de la tramitación del Proyecto de Desarrollo Urbanístico (PDU). «Se trata del paso definitivo para ampliarla en un 51% el polígono, en el cual vamos a hacer una inversión de más de 20 millones para atender la demanda de instalaciones industriales que existe en esta zona», explicó.

Destacó también que en los Orzamentos de 2026 se reservan casi 72 millones de euros para conservar las carreteras.