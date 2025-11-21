Ames sale a la pizarra como referente estatal en la gestión de comedores escolares

El alcalde de Ames, Blas García, participó este jueves en Valencia en el I Encuentro de Comedores Escolares, organizado por la Secretaría General de Consumo y Juego y que reúne responsables educativos, administraciones, empresas de catering, familias y expertos en nutrición para compartir experiencias y retos en la mejora del servicio de comedor escolar.

El regidor expuso el modelo amesano de la Red municipal de comedores escolares, Bos días Cole y Tardes divertidas. Ames fue invitado a este encuentro tras recibir el segundo accésit de los XVII Premios Estrategia NAOS en 2023.

«Ames es un referente en el servicio de alimentación y en la atención y cuidado de los niños y niñas. Tenemos 20 años de experiencia en este servicio; comenzamos atendiendo a 300 y ahora atendemos a casi 1.500, con menús saludables», señaló.

Blas García explicó que «Ames es el único ayuntamiento de Galicia que crece con saldo vegetativo positivo y que cuenta con una media de edad de 39 años» y destacó que el 20% del presupuesto municipal, que asciende a 33 millones de euros, está dedicado a la educación. Desde el año 2.000 el municipio duplicó su población, y cuenta ahora con unos 33.000 habitantes.

A continuación, hizo una cronología sobre los avances en los servicios complementarios educativos y de conciliación puestos en marcha por el Concello. De este modo, explicó que en 2004 nació la primera Escola de verán; en 2005 se creó el servicio municipal de comedores escolares; en 2007 se amplió el servicio con los programas Bos días cole y Tardes divertidas; en 2009 se incorporó al personal municipal una técnica en nutrición para adaptar los menús a los usuarios y usuarias de los comedores escolares; y en 2011 se implantaron los programas lúdicos durante todo el año (Ames concilia 365 días).

Además, en 2011 se aplicó la administración electrónica a los programas de conciliación; en 2019 llegaron los servicios de conciliación a las escuelas unitarias; en 2024 se actualizaron las ordenanzas y reglamentos de los servicios complementarios educativos y de conciliación; y en 2025 se puso en macha la cocina central.

El regidor también explicó que el Ayuntamiento dispone de una cobertura los 365 días del año a través de los servicios complementarios educativos y de conciliación. Esto se hace a través de la Red municipal de comedores escolares, Bos días cole y Tardes divertidas durante el período escolar lectivo, y a través de los programas lúdicos (Nadal lúdico, Entroido lúdico, Primavera lúdica y Setembro lúdico) y de la Escola de Verán que funciona en julio y agosto.

El servicio de comedores escolares se puso en marcha en el curso 2005-2006 con dos comedores, una cocina, un vehículo para transportar la comida y 300 usuarios. Veinte años después, cuenta con siete comedores (próximamente serán ocho, cuando se abra el nuevo CEIP de Milladoiro), dos cocinas (la central y la de la EEI de Milladoiro para menús específicos de tratamiento nutricional), tres vehículos para transportar la comida y cerca de 1.400 usuarios.

Se trata de una gran cantidad de alumnado si se compara con los 1.000 usuarios que se atienden en los comedores escolares de Santiago, que cuenta con el triple de población que Ames. Además, los comedores amesanos tienen una ratio de monitorización de 1/15, un monitor por 15 usuarios, «la mitad de la ratio que aplica la Xunta», dijo al respecto Blas García.

Autogestión total

Por otra parte, en el proceso de elaboración de la comida que se sirve en los comedores escolares de Ames destacan el control y la autogestión total: producción, distribución y limpieza; utilización de producto fresco, de temporada, de proximidad y comprado a productores locales; y posibilidad de adaptar menús ante condiciones médicas, religiosas o personales.

Por último, Blas García explicó hacia dónde se dirige la Red municipal de comedores escolares de Ames: la segunda fase de la cocina central (para ampliar las instalaciones actuales con el objetivo de habilitar una segunda cocina independiente, en la que se puedan elaborar los menús específicos de tratamiento nutricional) y la ampliación de la utilidad de la cocina central a más áreas y programas.