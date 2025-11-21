Un coche se incendia en los accesos a Milladoiro tras una colisión por alcance

Ha vuelto a ocurrir. Un vehículo se ha incendiado esta tarde en los accesos a Milladoiro tras colisionar por alcance con otro coche.

El suceso se produjo en torno a las 15.30 horas en el término municipal de Santiago. Un Seat Ibiza colisionó con un Peugeot 407 en la Rúa do Porto de Conxo, que parte de la rotonda de entrada a Milladoiro y enlaza con la Avenida do Muíño Vello, ya en el término municipal de Ames.

Tras el coche, los conductores se apartaron hacia una pista para cubrir el parte de accidentes. Una vez fuera de los vehículos y cuando se encontraban ya cumplimentando la documentación, un viandante los avisó de que el Seat Ibiza, estacionado a unos metros, estaba ardiando.

El incendio causó una densa humareda / S. L. C.

Tras ser avisada, la central de emergencias del 112 Galicia contactó con el GES de Brión, que movilizó dos vehículos y tres agentes al lugar del suceso. Una vez en el punto, necesitaron unos 45 minutos para sofocar el fuego. El suceso se saldó sin daños personales.

"Ha sido un susto muy grande", se lamenta la propietaria del vehículo incendiado. La mujer, vecina de Milladoiro, tiene dos hijos de 10 y 7 años que en el momento del suceso no se encontraban con ella. "Solo tuve tiempo de coger la silla del más pequeño. Menos mal que no han tenido que verlo", señala.