Evacuado en helicóptero un conductor tras ser excarcelado al sufrir un accidente en Ordes
Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron a las 12.00 horas
E. P.
Un conductor ha tenido que ser evacuado en helicóptero en la mañana de este viernes tras ser excarcelado de su coche al sufrir un accidente contra otro vehículo en la localidad coruñesa de Ordes.
Tal como informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 12.00 horas en el punto kilométrico 6 de la AC-524, en Barbeiros.
Al tener constancia de lo ocurrido, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó ayuda del 061-Galicia, de los bomberos y de la Policía Local de Ordes, así como de la Guardia Civil.
Una vez en el punto, los profesionales confirmaron la necesidad de excarcelar a uno de los conductores, que fue trasladado por el helicóptero medicalizado con base en Santiago.
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
- Bico de Xeado sorprende en Santiago con un nuevo sabor de helado: limitado y basado en un postre clásico del otoño
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- Vuelve la mejor fiesta de Fin de Año de Santiago con barra libre, ruleta de chupitos y chocolate con churros
- El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros