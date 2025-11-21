Evacuado en helicóptero un conductor tras ser excarcelado al sufrir un accidente en Ordes

Un conductor ha tenido que ser evacuado en helicóptero en la mañana de este viernes tras ser excarcelado de su coche al sufrir un accidente contra otro vehículo en la localidad coruñesa de Ordes.

Tal como informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 12.00 horas en el punto kilométrico 6 de la AC-524, en Barbeiros.

Al tener constancia de lo ocurrido, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó ayuda del 061-Galicia, de los bomberos y de la Policía Local de Ordes, así como de la Guardia Civil.

Una vez en el punto, los profesionales confirmaron la necesidad de excarcelar a uno de los conductores, que fue trasladado por el helicóptero medicalizado con base en Santiago.