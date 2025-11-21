Silleda invita a viajar al pasado en 30 buses de época que abrieron camino
La muestra de clásicos fabricados de 1908 a 1991, que se adelantaron a su tiempo con sus extras, conquista al público en ExpoBus
Redacción
La IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia, que se celebra en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, invita a los visitantes a viajar al pasado a través de su muestra de clásicos con vehículos fabricados entre 1908 y 1991.
La exposición cuenta con cerca de treinta autobuses y en ella pueden verse vehículos espectaculares, como uno de los primeros autobuses que existieron en el mercado, un Ford T de 1908 que contaba con 12 asientos aún de madera, o un Hispano Suiza T-69 de 1935, pero que no pudo ser carrozado y matriculado hasta 1941 debido a la Guerra Civil. Este último, que según los datos de sus propietarios, es el único de este modelo que se conserva en la actualidad y diferenciaba tres clases.
También hay otros originales vehículos de casi todas las décadas del siglo pasado. Algunos son autobuses míticos por los cambios que introdujeron, otros son modelos especiales y otros incluyen detalles adelantados a su tiempo.
Entre ellos se exponen en el ferial un Mercedes O-3500 del año 1951 con 31 plazas que alcanzaba los 80km/h de velocidad cuando pocos lo hacían; un Pegaso Comet de fabricación gallega del año 1987 que era especial por ser más pequeño de lo habitual en este modelo; un Setra S9 de 1964 que ya contaba con ventanas en el techo; o un Pegaso 5061/DR tipo Comet con carrocería línea Arosa de 1975 con estructura de gran resistencia, ventanas en dos partes con cortinas de Ottomán, cerraduras especiales en las puertas o salpicadero con acabado especial de tablero estratificado.
También se muestran un Setra S-6 de 1963, modelo que se presentó como el primer autobús compacto en el Salón de Ginebra de 1955 y se convirtió en el preferido de las compañías chárter por su lujosa estética y gran superficie acristalada; un Mercedes Benz O-3500 carrocería Vetter de 1953 que era un vehículo adelantado a su tiempo por sus extras y novedades, como cristales alpinos tintados de verde, butacas de moqueta o florero; o un Setra S-215HD Tornado de 1991, que supuso un cambio de concepto y un salto al autobús moderno en todos los aspectos, desde el equipamiento hasta la motorización o la climatización.
En series, películas y anuncios
Estos vehículos, rescatados por las empresas de su propia flota, adquiridos a otras compañías o salvados de desguaces, cuentan historias que no acaban en aquellos servicios que hicieron en su día, sino que hoy representan la imagen de una época en películas, series o eventos, además de ser protagonistas en fiestas y bodas.
Se alquilan, ya que, con una legislación especial, pueden circular. Películas como Palmeras en la nieve o A Esmorga, series como Velvet o Pazo de familia o anuncios contaron con estas piezas de museo. Pertenecen a 8 empresas: Cuiña y Transportes Mosquera (del grupo Autocares Rías Baixas), Autocares Lázara, Autocares Meijide, Lázara, Autocares de Santiago, Autobuses Juan y Avelino Garrido.
Más de 50 conductores compiten al volante
En el marco de ExpoBus se celebraron las primeras pruebas del Premio al Mejor Conductor/a de Autocares. Esta edición, que por primera vez se internacionaliza, cuenta con la participación de más de 50 conductores y conductoras de España y Portugal.
Estos profesionales han comenzado ya a realizar diversas pruebas de habilidad, anticipación, suavidad y hábitos en un circuito diseñado especialmente para ello en el recinto ferial.
Cada conductor tiene la oportunidad de realizar el recorrido (sin puntuar) antes de la prueba definitiva, para conocer el circuito, las pruebas y el vehículo.
Antes de la prueba de conducción se realiza la evaluación teórica tipo test. Esta edición de la competición ha aumentado el número de galardones hasta doce. Así, se reconocerá tanto a los ganadores de la categoría nacional y de las internacionales como a los dos siguientes y a las empresas en las que desempeñan su trabajo los vencedores. Los premios se entregarán este sábado a las 14.00 horas. Será el broche al certamen, que cerrará a las cuatro de la tarde.
