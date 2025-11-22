Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo

El lucense Alejandro Álvarez Méndez se alzó este sábado en el marco de la feria ExpoBus Iberia, que se celebra en Silleda, con el premio Mejor Conductor de Autocares 2025 en las categorías de Mundo, Europa y España. Este profesional, que consiguió 658 puntos, desarrolla su actividad en la empresa Aubesa.

El segundo puesto en la categoría Mundo fue para Sergio Pérez, el cual trabaja en Autocares Iglesias (Vigo) y alcanzó 613 puntos. El tercer lugar lo consiguió Fernando Gesto, que ejerce su actividad en Autos Carballo (Lugo) y obtuvo 610 puntos.

En cuanto a la categoría de Europa, el segundo puesto recayó en el portugués Eduardo Silva, quien trabaja en Rodoviaria do Tejo y consiguió 604 puntos. El tercer lugar fue para José Vicente Balteiro, el cual desempeña su trabajo en Arriva (en A Coruña) y consiguió 599 puntos.

Respecto a la categoría de España, el segundo lugar lo obtuvo Juan Manuel Orjales, quien trabaja en la empresa Arriva (en A Coruña) y obtuvo 593 puntos. El tercero recayó en Roberto Carlos Cancela, quien es conductor en Aulusa (Santiago de Compostela) y obtuvo 549 puntos.

Además, fueron galardonadas las tres empresas en las que desempeñan su trabajo los ganadores de cada categoría.

Esta edición, la primera con categorías internacionales, contó finalmente con la participación de cerca de 70 conductores y conductoras de distintos puntos de España, como Galicia, Castilla y León, Cantabria, Madrid, Valencia o Canarias, y también de Portugal.

Todos ellos realizaron un examen de conocimiento y diversas pruebas en las que tuvieron que mostrar su habilidad, anticipación, suavidad y hábitos, entre ellas slalom por delante y por detrás, diana de precisión, cambio de carril, cálculo de paso estrecho y de altura, aparcamiento lateral, suavidad en frenadas y aceleraciones o posición de las manos al volante.

Lo hicieron en un circuito diseñado especialmente para ello ubicado en el recinto ferial y en vehículos de la marca MAN equipados con la tecnología y seguridad más avanzada del mercado. Los técnicos y formadores de la empresa TECE se encargaron del diseño del circuito, realización de las pruebas y valoración de candidatos.

Entrega de premios

A mediodía se llevó a cabo la entrega de premios de este concurso, el cual contó con MAN como patrocinador principal y con el Sindicato Libre de Transporte (SLT) y Proformatrans como patrocinadores destacados.

En el acto, que fue presentado por Mayte Rodríguez, de la publicación Carril Bus y coordinadora de la competición, entregaron los diversos premios Nicolás Escudero, delegado comercial de MAN Bus para la zona noroeste; Julio Muñoz, secretario general del Sindicato Libre de Transporte; Gerhard Eigenbauer, de la empresa TECE y en representación del jurado del concurso; y Manuel Rodríguez, conductor zamorano que fue el vencedor en la última edición de esta competición.

No pudo estar presente el ganador de este concurso en las categorías de España, Europa y Mundo, Alejandro Álvarez Méndez, pero sí una compañera de la empresa Aubesa, la cual recogió los títulos en su nombre.