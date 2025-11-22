La Feira do Cocido de Lalín de 2026 ya tiene cartel
Por tercera vez, la cita se divulga con una obra del artista José María Barreiro, que ya realizó el de la primera edición, en 1968, y el de 2010
El pintor José María Barreiro presentó la obra en la que se basó el cartel de la Feira do Cocido de Lalín 2026, que se celebrará el 8 de febrero. Acompañado del alcalde, José Crespo, y la edil de Turismo, Begoña Blanco, Barreiro descrubrió el aire festivo y el colorido de la impronta de su cuadro, titulado Gaiteiros de Lalín, del que también diseñó las letras para el cartel.
Crespo dijo que «es para Lalín un honor contar con Barreiro para la prestigiosa galería de cartelistas de la Feira do Cocido».
Se trata del tercer cartel de la feria que dibuja el pintor de Forcarei, ya que fue el autor del correspondiente a la edición de 2010 y, curiosamente, del de la primera edición, en 1968. El artista relató la anécdota de cómo llegó a hacer el pionero trabajo en aquel año por encargo de Laxeiro y del entonces alcalde, Luis González Taboada.
