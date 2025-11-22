Del paro a un trabajo estable: «Los cursos para desempleados me han cambiado la vida»

Alexandra Campos es una de las muchas personas beneficiadas por el Programa Integrado de Emprego que impulsan cada año la Xunta y el Ministerio de Trabajo en los municipios de Padrón, Valga, Rois, Catoira, Pontecesures y Dodro. Este proyecto busca ofrecer nuevas oportunidades a personas desempleadas mediante formaciones específicas y complementarias que faciliten su inserción en el mercado laboral en múltiples sectores.

Colombiana de origen, Alexandra se crió en Madrid desde los 10 hasta los 21 años, cuando se trasladó a vivir a Catoira. Hoy tiene 37 y, hace cinco años, decidió dejar su empleo para dedicarse por completo al cuidado de su hijo. «He trabajado desde los 15 años, pero desde que fui madre hace 5 años me volqué totalmente en mi pequeño. Como el año pasado mi situación económica no era buena, me apunté a varios de los cursos disponibles», relata.

Así, en 2024 decidió inscribirse en tres formaciones impartidas por personal municipal del Ayuntamiento de Dodro —Cocina, Fundamentos de Robótica y Carnicería—, que tuvo que cursar de forma telemática para poder atender a su hijo al mismo tiempo. «Fue una ayuda muy grande porque, además de formarte, te dan una compensación económica», explica.

Sin embargo, su situación familiar solo le permitía aceptar un trabajo en horario de mañana. Con esa idea, y tras la buena experiencia de los primeros talleres —en los que la prepararon para diferentes oficios y le enseñaron técnicas útiles como la preparación de una entrevista laboral o las claves para elaborar un currículum vitae—, optó por inscribirse en otros ocho cursos en 2025, de nuevo en Dodro, con el objetivo de ampliar sus opciones de empleo en cualquier sector.

Entre estas formaciones se encontraban una para ser monitora de tiempo libre y otra centrada en actividades básicas de rehabilitación de personas mayores, que le abrieron definitivamente las puertas del mercado laboral. «Con el título de monitora pude trabajar en un campamento escolar de verano en Catoira», recuerda. «Gracias al programa pude volver a trabajar después de cinco años», confiesa.

Tuvo varias ofertas laborales

Al finalizar su contrato, Alexandra acudió al Ayuntamiento de Catoira para informarse sobre ofertas relacionadas con la rehabilitación de mayores y, poco después, ya estaba empleada en el que hoy es su trabajo actual. «Es ideal. El horario es maravilloso y estoy muy contenta», afirma.

La amplia formación que realizó hizo que recibiese varias propuestas laborales, entre ellas la de trabajar como charcutera en un supermercado o como monitora en otro centro educativo.

Alexandra solo tiene palabras de agradecimiento para el personal que la formó durante estos dos años, tanto por el trato recibido como por los conocimientos adquiridos. De hecho, asegura que, si pudiera, seguiría apuntándose a más: «Estoy encantada. Los cursos me han cambiado la vida. Es una pena no poder hacer más y seguir aprendiendo».

Su satisfacción es tal que no duda en recomendar el programa: «Una amiga se ha quedado en paro y va a apuntarse a los próximos porque le he dicho que son una gran oportunidad».