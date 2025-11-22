La Xunta iniciará a mediados de 2026 la urbanización de la cuarta fase del polígono de Lalín

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó este sábado que la Xunta acaba de autorizar la licitación de las obras de urbanización de la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2000, que permitirá ampliar su superficie en casi un 60 por ciento con una inversión total de más de 22 millones de euros.

Lorenzana, junto con el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participó en la IX Xuntanza Empresarial Aedeza. Allí avanzó que la previsión es que las obras, licitadas por 11,2 millones de euros, comiencen a mediados del próximo año para que los más de 300.000 m² de superficie ampliada, distribuidos en 42 parcelas, estén a disposición de las empresas en 2028.

“Cuando se trata de poner más suelo industrial a disposición del tejido empresarial, que es en lo que estamos trabajando a fondo en la Xunta, es fundamental que todas las administraciones rememos en la misma dirección”, dijo, para agradecer la disposición a colaborar mostrada por el Concello de Lalín.

Según reconoció, “es una obra histórica para Lalín y la Xunta no podía fallar; más bien, hicimos todo lo posible para acelerar al máximo este proceso y que la cuarta fase se pudiera hacer toda de una vez”, añadió.

En su intervención ante las empresas premiadas en esta edición, Lorenzana también señaló que la Xunta quiere estar “al lado de quienes hacen crecer nuestras villas y ciudades”, refiriéndose a los pequeños empresarios que cada día se ponen al frente de su negocio.

“No se trata solo de desarrollar políticas de captación de inversión industrial y grandes proyectos empresariales; se trata también de estar al lado de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”, aseguró.

Lorenzana indicó que la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad están en la agenda de todo proyecto empresarial, por pequeño o grande que sea. En este sentido, concluyó que la Xunta trabaja para poner a su disposición las líneas de apoyo adecuadas y los servicios de la Oficina Económica de Galicia, en el Igape, para cualquier consulta que quieran trasladar.