Comeza en Lalín a gravación do Himno Cooperativista Galego
A iniciativa está promovida pola Federación Galega de Bandas e a Federación Coral Galega, en colaboración coa Xunta e o Concello
Lalín converteuse este domingo no epicentro da música cooperativa galega coa gravación do Himno Cooperativista Galego, unha iniciativa promovida pola Federación Galega de Bandas e a Federación Coral Galega, en colaboración coa Xunta de Galicia e do Concello de Lalín.
A sesión de gravación ten lugar na Sala Tuno Valdés do auditorio municipal, e reúne músicos e coralistas de distintos puntos xeográficos nunha xornada especialmente pensada para poñer en valor o movemento cooperativista e a súa identidade cultural, que suporá un punto de encontro entre o movemento coral e as bandas.
Ademais da sesión musical, realizarase un vídeo oficial da gravación destinado á difusión do himno, que se estreará o Día Internacional das Cooperativas.
Á gravación asistiron a concelleira de Cultura, Begoña Blanco; o secretario xeral da Lingua, Valentín García; e a directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño.
Este encontro reforza o papel do municipio lalinense como referente galego na promoción da música e da creación colectiva.
